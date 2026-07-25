El PSG quiere robarle el fichaje de Rodri Hernández al Real Madrid

El mercado de fichajes suma un nuevo capítulo con Rodri Hernández como protagonista. El mediocampista del Manchester City se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del futbol europeo y ahora el Paris Saint-Germain (PSG) ha irrumpido con fuerza en la carrera por su fichaje, compitiendo directamente con el Real Madrid.

El conjunto parisino considera al internacional español como la pieza ideal para fortalecer su mediocampo. Su capacidad para controlar el ritmo del juego, liderazgo y experiencia al más alto nivel lo convierten en uno de los objetivos prioritarios del club francés de cara a la próxima temporada.

Por su parte, el Real Madrid mantiene un seguimiento constante sobre la situación de Rodri. En la directiva merengue existe consenso sobre el impacto que tendría su incorporación, especialmente por su perfil como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Sin embargo, la operación luce compleja debido al elevado costo del traspaso y a la postura del Manchester City, que no tiene intención de desprenderse de una de sus principales figuras.

Además del aspecto económico, cualquier negociación dependerá de la decisión del propio futbolista, quien todavía no ha definido su futuro y continúa siendo una de las grandes figuras del mercado de verano.

Mientras tanto, PSG y Real Madrid permanecen atentos a cualquier movimiento. Si las condiciones cambian, Rodri podría convertirse en uno de los protagonistas de una de las transferencias más importantes del periodo de fichajes, en una disputa que promete intensificarse conforme avance el verano.