Kyle Shanahan sufrió un fuerte accidente y los 49ers revelan su estado de salud

Los San Francisco 49ers dieron a conocer que su entrenador en jefe, Kyle Shanahan, tendrá una participación limitada durante el inicio del campamento de entrenamiento de la NFL tras sufrir un accidente automovilístico el pasado 14 de julio en el norte de California.

Aunque las lesiones fueron calificadas como serias, la organización informó que la vida del estratega nunca estuvo en peligro y que actualmente se encuentra en recuperación bajo supervisión médica.

De acuerdo con el reporte del equipo, Shanahan sufrió una conmoción cerebral, fracturas en la nariz, tres costillas y una mano, además de diversas heridas faciales que requirieron más de 40 puntos de sutura. Tras permanecer hospitalizado, el entrenador fue dado de alta y continuará su rehabilitación antes de reincorporarse por completo a sus actividades.

¿Quién dirigirá a los 49ers mientras se recupera Kyle Shanahan?

Mientras Shanahan completa su recuperación, el entrenador asistente Chris Foerster asumirá gran parte de las responsabilidades durante las primeras prácticas del campamento de entrenamiento, con el respaldo del resto del cuerpo técnico.

Los 49ers señalaron que Shanahan seguirá involucrado en la preparación del equipo y en la planificación de la temporada, aunque su presencia en el terreno de juego dependerá de la evolución de los síntomas derivados de la conmoción cerebral.

La franquicia confía en que su entrenador pueda recuperarse totalmente antes del arranque de la temporada regular de la NFL. Además, agradeció la rápida intervención de los servicios de emergencia que atendieron el accidente y reiteró su optimismo sobre el regreso del estratega al banquillo una vez que reciba el alta médica definitiva.