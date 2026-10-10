Real Madrid TV explota por expulsión a Vinícius Jr.: “Mugrienta liga Negreira”

La apretada victoria del Real Madrid sobre el Villarreal quedó eclipsada por la expulsión de Vinícius Jr., quien entro de cambió al 52’ y con 20 minutos en el campo se hizo expulsar por jalar del cabello a un rival. Ante esto, el canal oficial del club, ‘Real Madrid TV’ explotó en contra del silbante y LaLiga.

La expulsión de Vinícius no solo dejó con un hombre menos a su equipo, sino que también tuvo implicaciones directas en el marcador debido a que el silbante decidió anular el gol que el propio ‘Vini’ había marcado unos instantes después del jalón.

Vinicius Jr. es expulsado en el partido de Real Madrid Vs Villarreal por un jalón de pelo a Nathan Saliba. Reuters

Ante esta situación, el narrador del partido por la señal de Real Madrid TV catalogó la expulsión como una vergüenza y aseguró que este es un escándalo más de la que él nombró como “mugrosa liga Negreira”

“No se puede expulsar a un jugador por esto, no se puede anular un gol por esto. Es una auténtica vergüenza, una detrás de otra”

“Y luego querrán que se hable de futbol, no se puede hablar de futbol en esta mugrienta liga Negrerira”

Esta no es la primera vez que el Real Madrid utiliza sus canales oficiales para denostar en contra de LaLiga utilizando el conocido y famoso ‘Caso Negreira’.

Hasta el momento LaLiga no ha comunicado si existirá algún tipo de sanción en contra del club por dichos comentarios.

¿Cuántos partidos de sanción tendrá Vinícius?

A horas de haber terminando el encuentro aún se desconoce si es que existirá una sanción mayor a Vinícius Jr, pues además de la agresión al rival, el árbitro central señaló en el acta que el jugador protestó con agresiva la decisión.

De acuerdo al Código Disciplinario de LaLiga, Vinícius Jr. podría recibir una suspensión des uno hasta tres partidos. En caso de que el brasileño sea castigo con dos o más juegos se estaría perdiendo El Clásico ante Barcelona del próximo 25 de octubre.