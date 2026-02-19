F1 2026 Test Bahréin: Norris lidera la mañana del jueves, Cadillac de nuevo con problemas

La pretemporada de la Fórmula 1 2026 continúa este jueves en el circuito de Bahréin donde el británico Lando Norris ha sido el más veloz durante la sesión matutina, esto mientras Cadillac ha logrado completar un programa más extenso con Valtteri Bottas antes de que Sergio “Checo” Pérez tomara los controles para la tarde.

Lando Norris colocó a McLaren en lo más alto de los tiempos al registrar una vuelta de 1m33.453s con 72 giros, superando por apenas una décima al Red Bull de Max Verstappen. El tiempo del británico es, hasta ahora, la referencia absoluta de la semana, batiendo por milésimas el registro que George Russell impuso en la jornada anterior.

Sin embargo, el gran protagonista técnico fue Ferrari. La escudería italiana debutó un innovador ala trasera activa capaz de rotar 180 grados en las rectas para reducir la resistencia al avance, una de las nuevas libertades reglamentarias para 2026. Pese a la espectacularidad del diseño, el debut de Lewis Hamilton en la sesión fue accidentado; un fallo en el chasis lo mantuvo en el garaje casi toda la mañana, permitiéndole rodar apenas 5 vueltas.

Cadillac volvió a presentar fallos, aunque Bottas tuvo un tiempo considerable en pista finalizando último por fallos técnicos.

Resultados Test Bahréin - Día 5 (Mañana)

Pos - Piloto - Equipo - Mejor vuelta - Diferencia - Vueltas -

1 - Lando Norris - McLaren - 1m33.453s - — - 72 -

2 - Max Verstappen - Red Bull - 1m33.584s - +0.131s - 56 -

3 - George Russell - Mercedes - 1m34.111s - +0.658s - 77 -

4 - Alex Albon - Williams - 1m35.130s - +1.677s - 71 -

5 - Gabriel Bortoleto - Audi - 1m35.263s - +1.810s - 29 -

6 - Oliver Bearman - Haas - 1m35.279s - +1.826s - 69 -

7 - Franco Colapinto - Alpine - 1m35.506s - +2.053s - 54 -

8 - Liam Lawson - Racing Bulls - 1m36.959s - +3.506s - 27 -

9 - Fernando Alonso - Aston Martin - 1m37.472s - +4.019s - 40 -

10 - Lewis Hamilton - Ferrari - 1m39.670s - +6.217s - 5 -

11 - Valtteri Bottas - Cadillac - 1m40.193s - +6.740s - 58 -