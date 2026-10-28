El Real Madrid pide perdón a China por la polémica de Mbappé: LaLiga sigue en riesgo

El Real Madrid ofreció disculpas al pueblo chino por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre un meme relacionado con Mao Zedong, una polémica que provocó la ruptura de acuerdos comerciales del delantero y la suspensión de las transmisiones de LaLiga en la televisión estatal china.

En un comunicado publicado este miércoles, el club blanco expresó su pesar por el malestar que pudieron ocasionar las palabras de su jugador y subrayó su respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos.

“El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé”, señaló la entidad, que también manifestó su deseo de fortalecer los vínculos con el país asiático y con los millones de aficionados chinos que siguen al Real Madrid.

¿Qué dijo Mbappé para provocar la polémica en China?

La controversia comenzó después de que el delantero francés hablara en una entrevista sobre su meme favorito. Mbappé mencionó una imagen en la que su rostro aparecía sobre el de un “dictador chino”, sin nombrar expresamente a Mao Zedong, fundador de la República Popular China.

El comentario generó una reacción en el país asiático. Las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con el futbolista y cuestionaron las conductas que consideran ofensivas para el sentimiento nacional.

La repercusión también alcanzó al futbol español. La televisión estatal china suspendió las transmisiones de LaLiga y de los partidos relacionados con Mbappé, además de retirar anuncios y videos protagonizados por el delantero.

Mbappé y Tebas también ofrecieron disculpas

Antes del comunicado del Real Madrid, Mbappé publicó un mensaje en francés, inglés y chino en el que reconoció que sus palabras habían sido imprudentes y que habían causado malestar entre personas en China y comunidades chinas de otros países. El jugador pidió disculpas y expresó su respeto por el pueblo chino y su historia.

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga, condenó las declaraciones y también expresó disculpas. El dirigente se reunió con el embajador chino en España, Yao Jing, para abordar la controversia.

Sin embargo, las disculpas no habían bastado para cerrar el conflicto. La televisión estatal china mantenía su postura crítica y no había anunciado la reanudación de las transmisiones de LaLiga.

Por ahora, queda pendiente saber si el comunicado del Real Madrid contribuirá a resolver la disputa y permitirá recuperar la presencia de la competición española en las pantallas chinas.