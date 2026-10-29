Sólo para expertos. Adivina qué disfraz utilizó cada jugador del Rebaño Sagrado

¿Crees que eres un verdadero fan de las Chivas del Guadalajara?

Pues ésta es una verdadera prueba. El plantel completo del Rebaño Sagrado arribó hoy a la práctica del equipo caracterizados de diferentes personajes, con motivo de la noche de día de muertos.

Frankenstein, la Chilindrina, el Profesor Jirafales, el payaso de la película It, el luchador Místico, Billy, el titere de la saga Saw, y mucho más.

El ejercicio de adivinar qué jugador había elegido cada disfraz resultó entretenido hasta para los jugadores de las Chivas, que este fin de semana jugarán contra los Potros de Hierro del Atlante, en el Estadio Akron.

El ambiente en el Rebaño, tras haber derrotado por la mínima diferencia a los Rayados de Monterrey parece ser inmejorable. Aparentemente, ninguno de los jugadores faltó al compromiso de llegar disfrazados, previo al juego de la Jornada 15.

De los jugadores que era evidente descubrir su identidad, fueron el líder del equipo Roberto Alvarado, quien llegó caracterizado de la Chilindrina, Ricardo Marín, del profesor Jirafales o Diego Campillo, del Chavo del 8.

Luis Romo fue disfrazado de beisbolista, Brian Gutiérrez, de algo parecido al Sombrerero Loco de Alicia en el País de las Maravillas, Ángel Sepúlveda, de ladrón, Hugo Camberos de porrista, y muchas opciones más.