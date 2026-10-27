Mbappé provocó un caos por su meme y pidió disculpas

Kylian Mbappé provocó un caos tras revelar cuál era su meme favorito. La televisión china tomó represalias, varias marcas rompieron su colaboración con el galo, LaLiga lamentó las palabras del futbolista y el francés terminó por pedir disculpas.

El origen del caos se dio cuando Mbappé señaló que, en una entrevista en el programa francés “The Bridge”, con el meme que más se ha reído “es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”. El futbolista se refirió al exlíder asiático Mao Zedong.

Varias marcas rompieron colaboración con Kylian Mbappé AFP

LA TV ESTATAL DE CHINA SUSPENDIÓ LAS EMISIONES DE LALIGA

El Gobierno chino explicó que, según el medio nacional “The Paper”, el goleador ofendió profundamente los sentimientos al referirse a Mao Zedong, líder fundador de la República Popular, como “dictador chino”.

¿La repercusión? Todas las transmisiones y anuncios en los que aparece Mbappé fueron suspendidos.

En China vetaron a Mbappé por las palabras que realizó durante una entrevista en un programa AFP

MARCAS ROMPEN CON MBAPPÉ

Las siguientes marcas anunciaron su ruptura con efecto inmediato de su colaboración con Kylian Mbappé:

El grupo de bebidas Dongpeng.

Lácteos Mengniu.

Fabricante de quesos Milkground.

LALIGA LAMENTA LO QUE DIJO MBAPPÉ

Javier Tebas, presidente de LaLiga, lamentó “profundamente” las palabras de Kylian Mbappé que causaron malestar y ofensa en China. Asimismo, aseguró que no pueden permitir que una actuación individual empañe esa relación.

“Desde LaLiga lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que causaron malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LaLiga, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino”, publicó Tebas en redes sociales.

“Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual”, añadió sobre la postura de la televisión estatal del país asiático.

MBAPPÉ SE DISCULPA

Kylian Mbappé se dijo arrepentido por las “declaraciones torpes” sobre Mao Zedong.

“Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”, expresó en un comunicado que envió a la AFP.

Kylian Mbappé se dijo arrepentido por sus comentarios y pidió disculpas AFP

“Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mis declaraciones fueron torpes y entiendo hoy que han herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china a través de todo el mundo”, mencionó.