Brasil presenta su convocatoria para enfrentar a Japón y Singapur con apuesta por la juventud

Carlo Ancelotti presentó la convocatoria de la Selección de Brasil para enfrentar a Japón y Singapur durante la fecha FIFA de noviembre, con una lista que combina futbolistas jóvenes y jugadores considerados fundamentales para el futuro del equipo.

El entrenador destacó que 15 convocados tienen menos de 23 años, como parte de su estrategia de renovación rumbo a las próximas competiciones internacionales.

La gira por Asia corresponde a la última fecha FIFA de 2025 y servirá para continuar la evolución de los nuevos integrantes de la Canarinha. De acuerdo con el seleccionador, el objetivo es integrar a las jóvenes promesas sin perder la experiencia de los futbolistas que considera la base del conjunto brasileño.

Tenemos que renovarnos jugando bien, dando lo mejor de nosotros para lograr el único objetivo, que es ganar el partido, y al mismo tiempo seguir la evolución de estos jóvenes jugadores”, declaró Ancelotti al explicar el enfoque de su convocatoria.

Brasil busca renovarse pensando en Juegos Olímpicos, Copa América y Mundial. Mexsport

La convocatoria de Brasil para enfrentar a Japón y Singapur

La lista está integrada principalmente por jugadores que militan en clubes europeos, además de algunos representantes del Brasileirao. Entre las ausencias destacadas se encuentran futbolistas de Flamengo y Palmeiras, equipos que no aportan jugadores a esta convocatoria.

Porteros

Bento (Al Nassr).

Lucas Perri (Torino).

Pedro Morisco (Coritiba).

Defensas

Arthur Dias (Athletico Paranaense).

Carlos Augusto (Inter de Milán).

Douglas Santos (Zenit).

Gabriel Magalhaes (Arsenal).

Jair Cunha (Nottingham Forest).

Jonathan Jesus (Cruzeiro).

Vanderson (Mónaco).

Vitor Reis (Manchester City).

Wesley (Roma).

Centrocampistas

Andre Luiz (Corinthians).

Andrey Santos (Manchester United).

Bruno Guimaraes (Arsenal).

Danilo (Botafogo).

Gabriel Bontempo (Santos).

Joao Gomes (Aston Villa).

Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Delanteros

Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).

Allan (Manchester City).

Endrick (Real Madrid).

Estevao (Chelsea).

Raphinha (Barcelona).

Rayan (Bournemouth).

Vini Jr. (Real Madrid).

Ancelotti identifica cinco jugadores como la columna vertebral

El entrenador italiano señaló que su proyecto contempla una base de futbolistas con experiencia en la Copa del Mundo de 2026, quienes ayudarán a equilibrar la presencia de los jóvenes. Los cinco jugadores que identificó como la columna vertebral son Raphinha, Vinicius Jr., Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes y Marquinhos.

Sin embargo, Marquinhos no fue incluido en la convocatoria para esta fecha FIFA. Los otros cuatro aparecen en la lista presentada para los encuentros ante Japón y Singapur, con la intención de mantener una estructura que combine experiencia y renovación.

La estrategia de Ancelotti apunta más allá de los próximos amistosos. El seleccionador contempla la Copa América de 2028 y la Copa del Mundo de 2030 como objetivos para consolidar el grupo, mientras da continuidad al desarrollo de los futbolistas jóvenes que comienzan a incorporarse al equipo nacional.