LaLiga busca enmendar el error de Mbappé por su meme

LaLiga busca soluciones para enmendar la polémica que trajo los comentarios que hizo Kylian Mbappé sobre su meme favorito que involucra al exlíder chino Mao Zedong. Su presidente, Javier Tebas se reunió con Yao Jing, embajador de China en España, y señaló que el país asiático es y seguirá siendo un socio estratégico.

“He mantenido una reunión con el embajador de China en España para abordar la situación generada por las declaraciones de Kylian Mbappé y buscar soluciones que permitan superar este episodio”, anunció el presidente de LaLiga a través de redes sociales, adjuntando una foto con Yao Jing.

Kylian Mbappé indicó que el meme que más gracia le causaba, era uno que se hizo de él en el que superponía su cara en referencia a Mao Zedong Reuters

En China, la sátira o las bromas sobre Mao, líder fundador del país que gobernó desde 1949 hasta su muerte en 1976, se consideran una falta de respeto y siguen siendo un tabú social.

En una entrevista que Mbappé concedió al programa “The Bridge” en el pasado mes de abril y que se recuperó recientemente, el futbolista indicó que el meme que más gracia le causaba, era uno que se hizo de él en el que superponía su cara en referencia a Mao Zedong.

Javier Tebas subrayó los lazos de unión que desde hace años mantienen LaLiga y el país asiático.

“Durante los últimos años, desde LaLiga hemos trabajado mano a mano con las autoridades chinas, las instituciones del futbol, los operadores audiovisuales y las empresas del país para impulsar el crecimiento y la popularidad del futbol español en China, pero también para contribuir al desarrollo y crecimiento del propio futbol chino, compartiendo nuestra experiencia, conocimientos y recursos", explicó.

“Queremos que nuestros acuerdos de colaboración, especialmente el convenio estratégico con la Chinese Professional Football League (CFL), vigente hasta 2029, y los acuerdos con China Media Group (CMG), entre otros proyectos conjuntos, sigan siendo un éxito y contribuyan tanto a hacer cada vez más grande el futbol chino como a acercar nuestras competiciones a millones de aficionados”, continuó.

Kylian Mbappé ofreció disculpas por haber ofendido a China Reuters

Tebas recalcó que la relación fue construida sobre el respeto mutuo, la confianza y la cooperación que deben preservar y seguir fortaleciendo.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos para que un episodio individual no perjudique los importantes avances conseguidos ni afecte a los millones de aficionados chinos que siguen nuestras competiciones. China es y seguirá siendo un socio estratégico para LaLiga”, indicó.