Julián Quiñones con gol y doblete de asistencias en victoria del Al-Qadisiya

La buena racha continúa y cuando parecía que ‘La Pantera’ se iba a ir en blanco, Julián Quiñones se hizo presente con anotación y firmó una gran actuación de gol y doblete de asistencias en la goleada del Al-Qadisiya.

El equipo de la ‘Pantera’ venció 0-6 en su visita al Al-Riyadh en duelo correspondiente a la Jornada 11 de la Saudi Pro League.

La gran noche de Quiñones

Fiel a su estilo de juego, atento y dinámico, Julián Quiñones presionó al arquero rival en la salida y no solo robó el esférico en los linderos del área, sino que de primera intención dio un pase para gol que dejó a su compañero Abdula Al Salem solo frente al arco para solo empujarla y poner el 0-2 parcial.

La segunda asistencia de la noche implicó menos esfuerzo pero fue igual de valiosa. Tras recibir en los linderos del área, delantero de la Selección Mexicana dio un pase corto y dejó el balón puesto para que Tijjani Reijnders disparara y pusiera el 0-3 parcial.

Ya con el marcador 0-4 Al-Qadisiya aprovechó que el rival bajó por completo la guardia y tras un trazo largo filtrado, Julián Quiñones quedó mano a mano ante el arquero y definió de pierna derecha para mandar al fondo de la red.

Números de Quiñones la presente temporada

Este es el gol número 8 de Julián Quiñones con Al-Qadisiya contando todas las competencias en toda la temporada. Contemplando solo liga, es el número 5 en su cuenta personal, empezando a recortar camino para buscar refrendar el título de goleo en la Saudi Pro League.