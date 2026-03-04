Bad Bunny establece nuevo récord con su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

Bad Bunny fue el gran protagonista del medio tiempo del Super Bowl LX, realizado el 8 de febrero. Su presentación logró cifras históricas en Internet durante sus primeras horas de publicación.

La NFL, Apple Music y Roc Nation, empresa encargada de producir el espectáculo, informaron este lunes que la actuación del cantante puertorriqueño alcanzó 4.157 millones de visualizaciones en solo 24 horas.

El número incluye reproducciones globales en streaming, además de vistas registradas en YouTube y en distintas plataformas de redes sociales. De acuerdo con Roc Nation, esta cifra marca un nuevo récord de visualizaciones para un show de medio tiempo del Super Bowl.

La conversación alrededor del show también fue enorme en redes sociales. Datos compartidos por Roc Nation indican que solo en la plataforma X se generó una actividad masiva relacionada con la presentación.

Entre los datos más destacados del evento se encuentran:

2.000 millones de impresiones

209 millones de vistas de video

Más de 6 millones de publicaciones relacionadas con Bad Bunny

Un aumento interanual del +409 % en publicaciones durante el Halftime Show

Estas cifras reflejan el alto nivel de interacción que provocó el espectáculo entre los usuarios de redes sociales.

Audiencia televisiva fue menor a la de otros años

Los datos de reproducciones digitales contrastan con los registros de audiencia televisiva que se dieron a conocer previamente en Estados Unidos.

La empresa de medición Nielsen Big Data reportó que el show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny fue visto por 128,2 millones de espectadores en Estados Unidos.

Aunque se trata de una cifra elevada, el espectáculo quedó por debajo del récord que estableció Kendrick Lamar en 2025, cuando su presentación alcanzó una audiencia promedio de 133,5 millones de espectadores.

La música de Bad Bunny también crece en Apple Music

El impacto del show de medio tiempo también se reflejó en las reproducciones de su catálogo musical. Tras la presentación en el Super Bowl, el cantante logró posicionar 24 canciones dentro del Top 100 de Apple Music.

Además, seis de esos temas lograron entrar en el top 10 de la plataforma, lo que evidencia el impulso que tuvo su música después del evento.

Además, el interés por la presentación de Bad Bunny continúa creciendo en internet. Actualmente, el video oficial del show de medio tiempo publicado en el canal de YouTube de la NFL acumula 117 millones de visualizaciones.

