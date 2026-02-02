Rayados del Monterrey vende a otro jugador además de Germán Berterame.

Los Rayados del Monterrey se vieron veloces en el mercado de invierno y realizaron muchas transacciones de importancia.

La primera fue la venta al Inter Miami por Germán Berterame por el que obtuvieron una ganancia de 10 millones de dólares. La otra fue la adquisición de Uros Durdevic, procedente del Atlas y que llega para remediar los males del gol.

Pero además, se dieron tiempo de obtener una ganancia por uno de sus frutos de Cantera, el delantero de 17 años Aldhair Valenzuela que se irá al futbol de Escocia con el Dundee en calidad de préstamo por seis meses con el reto de mantenerse ahí.

Estoy muy contento, feliz de poder afrontar estos retos de cambiar de un país a otro. Le voy a poner todas las ganas, esperando que me vaya de lo mejor. Llegar al futbol europeo para mí es un gran paso”.

Francisco Aldhair Valenzuela debutó el año pasado en la Liga de Campeones de Concacaf ante el Forge en febrero y casi inmediatamente lo hizo en liga bajo el cobijo y confianza de Martín Demichelis en un partido en el estadio La Corregidora que ganaron 2-4.

Aldhair Valenzuela jugará en Escocia Captura de pantalla

A partir de ahí siguió haciendo la bitacora de su carrera en la Sub 21 y a menudo en la Sub 23, puesto que Rayados lo tenía contemplado como un jugador con gran futuro en el mercado nacional.

Su sorpresa fue mayúscula cuando llegó la opción de enviarlo a Europa con todas las ventajas. Rayados recibe una ganancia por cederlo, mientras que el Dundee de Escocia paga su sueldo y estancia. Si es que logra colocarse, Rayados mantiene el 30 por ciento de la carta en dado caso de que se contemple una venta y a posterior, el Dundee lo coloque en otro equipo.

Valenzuela se mantuvo desde la etapa de Demichelis y con Domenec Torrent también había sido contemplado, sin embargo, prefieren darle salida para que tenga mejor exhibición en el futbol europeo y Rayados, que lo tuvo desde los 14 años en formativas, obtenga un beneficio.

“Busco dar ese paso que las puertas se me abra a mi en Europa. Hay ligas que son muy importantes como Portugal, Países Bajos, ese es mi objetivo antes que pensar en regresar a la Liga MX”.