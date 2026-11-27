Monterrey consiguió un gran resultado al rescatar el empate ante América en la Ida de los Cuartos de Final jugando con un hombre menos gran parte del encuentro, sin embargo, Monterrey aún necesita la victoria en el Estadio Banorte para seguir con vida y Almeyda irá con ausencias importantes al partido más importante de la temporada.

Para la Vuelta, Monterrey saltará a la cancha del Coloso de Santa Úrsula con la ausencia de por lo menos cuatro jugadores que a lo largo de la temporada fueron titulares habituales en ‘La Pandilla’.

Las ausencias de Rayados vs las Águilas

Luego de ver la tarjeta roja en el partido de Ida, Ricardo Chávez se encuentra suspendido y no verá actividad para la Vuelta.

En cuanto a lesiones se refiere, Rayados también pierde a dos de sus mejores hombres en ataque: Diego Rossi y Hugo Cuypers. El uruguayo no se ha recuperado de la lesión sufrida en la última jornada vs Pumas, mientras que el Belga salió de cambio en el duelo ante América y ninguno de los dos estará disponible para el sábado. Debido a esto, Uros Durdevic regresa a la convocatoria para este encuentro.

A estas bajas se suma la de Esteban Andrada, quien tampoco pudo estar en la Ida por una lesión en los meniscos de la rodilla derecha, razón por la que fue intervenido quirúrgicamente y se perderá lo que resta de la temporada en caso de que Monterrey avance de ronda.

Víctor Alfonso Cáceres mostró la tarjeta roja a Ricardo Chávez durante el encuentro entre Monterrey y América. Jonathan Duenas

América con equipo completo

A diferencia de su rival, el Club América llega a este encuentro con equipo completo y Guillermo Almada tendrá a toda la plantilla disponible para intentar sellas el boleto a las Semifinales en casa y con su afición.

Brian Rodríguez era la única duda previo al arranque de la Liguilla, pero el ‘Rayito’ tuvo minutos en la Ida y todo apunta a que podría arrancar como titular en el encuentro de Vuelta.

¿Qué necesitan América y Rayados para avanzar?

Gracias a su posición en la tabla el Club América tiene una importante ventaja y cualquier empate en el marcador global le da el boleto a Semis, es decir, América necesita ganar empatar por cualquier marcador en casa para avanzar.

Mientras tanto para Rayados no hay mañana y necesita una victoria, aunque sea por la mínima, para no quedar eliminados.