Rayados sobrevivió en su casa. América no pudo vencer a Monterrey, a pesar de haber jugado con un futbolista más durante casi todo el partido. En duelo correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, Águilas y regios empataron sin goles en el BBVA, por lo que el boleto a Semifinales quedará a definirse en el juego de Vuelta.

Rayados jugó con uno menos por más de 80 minutos. Por otro lado, América no dio tregua y durante este lapso 'bombardeó' el arco rival. Sin embargo, el 'Mochis' Cárdenas se hizo gigante y no solo evitó la derrota de Monterrey, sino que los salvó de una posible goleada y los mantuvo con vida en los Cuartos de Final.

'Mochis' Cárdenas evitó una goleada de América MEXSPORT

¿Cómo fue el partido de Ida de 4tos de Final entre Rayados y América?

Para Rayados, el partido quedó condicionado desde el minuto 10. Tras una 'plancha' sobre Óscar Perea, el árbitro central le mostró la tarjeta toja a Ricardo Chávez. A partir de ahí, los regios sintieron la desventaja númerica y fueron ampliamente superados por las Águilas en la primera parte.

Sin embargo, Luis Cárdenas dio inicio a una de sus mejores noches en el BBVA. Su primera gran atajada fue al minuto 24, pues Erick Sánchez sacó un tiro raso y potente, el cual alcanzó a desviar con una estirada exigente. Después, Kevin Álvarez, Alejandro Zendejas y Óscar Perea también amenazaron, pero el 'Mochis' no dejaba pasar nada por su arco.

Y tras más de 11 remates por parte de las Águilas, el primer tiempo finalizó aún sin goles. Por lo tanto, en la segunda mitad Guillermo Almada mandó a Brian Rodríguez al terreno de juego en busca de ese gol de la ventaja. Incluso, desde sus primeras participaciones, el extremo uruguayo ya comenzaba a generar peligro.

Justamente una de las opciones de gol más claras del juego la generó Brian al 55', pues con un gran pase filtrado dejó mano a mano a Alejandro Zendejas contra Cárdenas. Sin embargo, nuevamente el portero mexicano de Rayados achicó de manera correcta y evitó el tanto de los de Coapa.

Posteriormente, Miguel Borja también tuvo su opción, pero Cárdenas volvió a evitar el gol. Y con esta actuación, Rayados poco a poco se creció en el juego y justo al minuto 72, Fidel Ambriz estuvo cerca de marcar un golazo para adelantar a los regios, pero Rodolfo Cota fue ahora el que apareció con una gran atajada.

Miguel Borja lamentándose una falla MEXSPORT

Y con actuaciones memorables de ambos arqueros, el partido de Ida de los Cuartos de Final entre Rayados y América quedó 0-0. El juego de Vuelta se jugará este sábado 28 de noviembre en el Estadio Azteca a las 21:10 horas.