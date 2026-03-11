La Fórmula E está abierta a usar el trazado completo del Autódromo Hermanos Rodríguez

La Fórmula E se muestra abierta a utilizar el trazado completo del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México para futuras visitas a la capital del país.

Esto, a pesar de que su cofundador Alberto Longo había expresado a principios de año que tomar una decisión de este tipo podría ir en contra de la esencia con la cual se concibió la categoría de autos 100% eléctrica, es decir, correr dentro de las ciudades.

Para la próxima temporada llegará una nueva generación de autos, teniendo como característica su potencia máxima de 800 caballos de fuerza, lo cual requerirá modificar muchas de las pistas callejeras que actualmente visita.

En videoconferencia de prensa, cuando se le cuestionó sobre el modo de seleccionar sedes y diseñar los circuitos del calendario, en comparación con la Fórmula 1, Longo puso en la mesa el caso de México, cuya sede es visitada por los dos mundiales sancionados por la FIA.

Pienso que ellos tienen una forma muy establecida de considerar las sedes. Saben exactamente lo que necesitan. Por el contrario, creo que somos mucho más flexibles. Podemos abarcar todo tipo de sedes”, explicó.

Mirando hacia el futuro, cada vez vamos más a pistas más amplias. Por ejemplo, México, vamos a una pista completamente diferente a la que ellos tienen. Ellos no pueden correr en una pista más pequeña”.

Ellos podrían decir lo mismo de nosotros, que no pudimos hacerlo en la pista grande. Bueno, eso va a cambiar. Ahora, a partir del año que viene, podríamos correr México en la pista larga sin problemas”.

Al menos esto se puede considerar un punto de vista más abierto por parte de Longo, en comparación con enero pasado, en el marco del ePrix de la Ciudad de México, cuando Excélsior le preguntó a Longo sobre la posibilidad de utilizar el mismo trazado de Fórmula 1.

En esa ocasión, el directivo español se mostró en contra de cambiar la versión del circuito, con extensión de 2.6 kilómetros que utiliza la zona del óvalo interno y que, en especial durante la edición de principios de año, ha permitido una gran cantidad de adelantamientos.

Estamos hablando de un circuito permanente, con lo cual el ancho de la pista es más que suficiente”, comentó.

No hay necesidad, y sin haber necesidad, entonces a mí me gustaría seguir manteniendo ese agrado de ser único que tenemos aquí en México”.

A futuro, no sé, imagínate la Generación 5, que estos coches vayan a 420 km/h, probablemente tendremos que buscar un circuito más amplio, pero al día de hoy no entra dentro de nuestros planes”.

Más allá de este tema, no han surgido novedades respecto a la continuidad de México en el calendario de Fórmula E. En tiempo reciente, se ha buscado un contrato multianual y apoyo de alguna instancia de gobierno.

Alberto Longo, CEO adjunto de Fórmula E, con Kazuto Shiomitsu, ingeniero de Jaguar TCS Racing, y Jeff Dodds, director de la serie Simon Galloway/FIA Formula E

Longo habla sobre las reglas técnicas de la Fórmula 1

Hablando de las comparaciones que se han hecho entre la Fórmula 1 y la Fórmula E, particularmente sobre la gran dependencia que los autos del Gran Circo tienen ante la potencia eléctrica, Longo expresó que el camino que han tomado no es el correcto.

Como siempre digo, soy un gran aficionado a la Fórmula 1. Creo firmemente que decidieron implementar ciertas regulaciones que probablemente estén perjudicando un poco su espectáculo”, opinó.

Pero el problema es que intentan parecerse más a la Fórmula E. En mi opinión, como aficionado, creo que están cometiendo un error. Creo firmemente que deberían aferrarse a lo que son, a sus principios”.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula E 2026?

La Fórmula E ha realizado cinco carreras en su Mundial 2025-2026 hasta el momento. Su próxima fecha será el 21 de marzo en el circuito permanente de Jarama, en España.