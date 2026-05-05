Raúl Jiménez celebra cumpleaños con guiño al Mundial 2026 y enciende la ilusión del Tri

El delantero mexicano Raúl Jiménez vivió un cumpleaños especial que no pasó desapercibido para los aficionados del fútbol ni para la Selección Mexicana, al dejar un gesto simbólico que fue interpretado como una clara declaración de intenciones rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Actualmente jugador del Fulham en la Premier League, el atacante compartió en redes sociales una celebración donde destacó un pastel con temática mundialista. Aunque el trofeo representado no era el original, el detalle rápidamente generó conversación entre seguidores, al considerarse una señal de motivación de cara al torneo que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Con un pastel con temática de la Copa del Mundo es como festejó Raúl Jiménez su cumpleaños Captura de pantalla

Con 35 años, Jiménez atraviesa una etapa clave de su carrera profesional, en la que su experiencia y liderazgo continúan siendo factores importantes tanto en el futbol europeo como en la Selección Mexicana. El delantero ha disputado ya tres Copas del Mundo, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del Tricolor en la última década.

Raúl Jiménez hizo el levantamiento de la Copa del Mundo en su festejó de cumpleaños Captura de pantalla

De cara al Mundial 2026, el atacante se mantiene en la órbita de la Selección Mexicana gracias a su rendimiento en Inglaterra y su trayectoria internacional. Su deseo de volver a una justa mundialista, ahora en territorio nacional, refuerza la narrativa de un posible cierre de ciclo con la camiseta del Tri en el escenario más importante del futbol.