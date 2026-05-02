Arsenal golea al Fulham y sigue líder de la Premier; Raúl Jiménez tuvo actuación discreta

El Arsenal dio un golpe de autoridad al vencer 3-0 al Fulham y se mantiene firme en la cima de la Premier League en la recta final de la temporada 2025-26.

El mexicano Raúl Jiménez fue titular con los visitantes, pero tuvo poca incidencia en el partido y no pudo evitar la derrota de su equipo en la Jornada 35.

Los Gunners no tardaron en imponer condiciones. Al minuto 9, Viktor Gyökeres abrió el marcador, dejando claro el dominio local desde el arranque. Antes del descanso, Bukayo Saka amplió la ventaja al 40’, y el propio Gyökeres firmó su doblete con el 3-0 antes de finalizar la primera mitad.

Con este resultado, el Arsenal llegó a 76 puntos tras 35 partidos y se mantiene como líder del campeonato, mientras que el Manchester City lo persigue con 70 unidades, aunque con dos encuentros menos.

El equipo dirigido por Mikel Arteta ahora queda a la espera de lo que haga el Manchester City en su próximo compromiso, en un cierre de temporada que promete una intensa pelea por el título.