Raúl Jiménez revive su romance con Wolverhampton: “Nuestro lobo mexicano”

El regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton marcha viento en popa. Los Wolves mantienen el invicto en el arranque de la EFL Championship, con dos victorias y un empate, mientras el delantero mexicano ha respondido con dos goles y una asistencia.

El buen momento de Raúl Jiménez no ha pasado desapercibido para el Wolverhampton. El equipo de comunicación del club compartió en sus redes sociales un video del festejo del último gol marcado por el delantero mexicano, acompañado de la frase “Sí señor” y la bandera de México.

La publicación también fue retomada por la cuenta en español de los Wolves, que aprovechó para destacar el cariño que existe entre el atacante y la afición del conjunto inglés.

Nuestro lobo mexicano. Qué gusto tenerte de regreso Raúl”, escribió el club en sus redes sociales.

Raúl Jiménez vuelve a conquistar a los aficionados del Wolverhampton

Hasta el momento, Raúl Jiménez suma dos goles con el Wolverhampton, ambos convertidos desde el punto penal, además de una asistencia en este inicio de temporada.

Sus actuaciones también han permitido revivir el cariño de los aficionados de los Wolves, quienes han demostrado su respaldo al delantero mexicano con cánticos y pancartas durante los partidos disputados en casa.

Aunque el camino hacia el objetivo todavía es largo, el Wolverhampton ha tenido un comienzo positivo en la EFL Championship. El equipo suma siete puntos y se encuentra en la segunda posición de la clasificación, solamente por debajo del Charlton Athletic, que acumula nueve unidades.

Por ahora, los Wolves se mantienen dentro de los puestos que otorgan ascenso directo a la Premier League, por lo que el regreso de Raúl Jiménez también comienza a ilusionar a la afición con la posibilidad de volver a la máxima categoría del futbol inglés.