Raúl Jiménez llegaría libre a la MLS: el LAFC busca el fichaje bomba del delantero mexicano

El futuro de Raúl Jiménez apunta hacia nuevos horizontes tras confirmarse que no renovará su contrato con el Fulham de la Premier League. Al quedar como agente libre, el LAFC (Los Angeles Football Club) surge como uno de los destinos más atractivos de la Major League Soccer (MLS) para recibir al experimentado atacante tras su participación en el Mundial 2026.

Así lo expresó el periodista Rubén Rodríguez para Fox: "El América ya lo buscó, hace unos días. Pero la respuesta de Raúl fue: 'Gracias, es el equipo de mi corazón, pero en este momento, no. Creo y siento que me puedo quedar un año más en Europa", señaló Rodríguez.

Para añadirle picante al asunto, Rubén Rodríguez, exreportero del diario deportivo Ovaciones, señaló:

También sé de muy buena fuente que Carlos Vela, que ya saben a qué equipo pertenece, de dónde es socio, va a ir por él: el LAFC quiere a Raúl Jiménez."

Sería un bombazo en la MLS

Para el futbol de Estados Unidos, la llegada del Lobo de Tepeji representaría un movimiento estratégico de enorme impacto mediático y deportivo. La directiva del LAFC, caracterizada por contratar jugadores franquicia de élite internacional, ve en la experiencia europea del exdelantero del Atlético de Madrid la pieza perfecta para potenciar su ofensiva en la MLS 2026. El arribo de un referente de la Selección Mexicana encajaría idealmente en el mercado de Los Ángeles, conectando de inmediato con la apasionada comunidad hispana.

Raul Jiménez es una de las cartas fuertes de México para el Mundial 2026. Mexsport

Llegar a California le permitiría al goleador reencontrarse precisamente con Carlos Vela, ahora socio inversionista del club.

Los Ángeles le gustó para invertir

Carlos Vela es socio del LAFC. El histórico primer jugador franquicia y goleador de la Major League Soccer pasó de la cancha a las oficinas comerciales de la institución angelina.

Con una fuerte inversión financiera consolidó su vínculo con un equipo valorado en más de 1,200 millones de dólares. El exfutbolista se unió a un selecto grupo de propietarios de franquicias deportivas que incluye a celebridades globales como Will Ferrell, Magic Johnson y Giorgio Chiellini, fortaleciendo el impacto comercial del equipo en el mercado hispano.