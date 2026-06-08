Afición del Fulham estalla por la salida de Raúl Jiménez: “Merecía otro contrato”

La decisión del Fulham de no renovar a Raúl Jiménez provocó una ola de reacciones entre los aficionados del club inglés, quienes expresaron su descontento en redes sociales y cuestionaron la forma en que se anunció la salida del delantero mexicano.

A través de X, antes Twitter, varios seguidores de los Cottagers defendieron el rendimiento del atacante y consideraron que la directiva cometió un error al dejarlo salir como agente libre al finalizar la temporada 2025-26.

Una de las críticas más contundentes llegó desde la cuenta @FulhamSense, que comparó la situación con otros episodios polémicos en la historia reciente del club.

Raúl fue fichado y nunca se pretendió que fuera el reemplazo directo de Mitrovic. Superó las expectativas por su precio y anuncian su salida de esta manera. Patético”, publicó.

Por su parte, el usuario @AdamFarquharson también cuestionó la forma en que el club comunicó la noticia.

Esta es una forma brutal de anunciar que Raúl se va. Ha sido uno de los mejores jugadores del club durante las últimas dos temporadas”.

Causo molestia el anuncio de la salida de Jiménez del Fulham Imagen creada con Inteligencia Artificial

Otro aficionado, identificado como @Frankie14680669, aseguró que el mexicano aún tenía mucho que aportar dentro del equipo.

Raúl Jiménez merece otro contrato. Lo tendría como delantero suplente por encima de Muniz cualquier día. A sus 35 años todavía se deja la piel corriendo”.

Las muestras de apoyo reflejan la conexión que el delantero mexicano logró construir con la afición del Fulham desde su llegada al club. A pesar de que en la última temporada perdió protagonismo dentro del once titular, su entrega, experiencia y capacidad goleadora le permitieron ganarse el respeto de los seguidores londinenses.

Durante su paso por los Cottagers, Jiménez disputó 115 partidos oficiales, registró 31 goles y repartió seis asistencias, números que respaldan una etapa importante en su carrera dentro de la Premier League.

Ahora, el atacante mexicano se enfoca en la Copa Mundial de 2026 con la Selección Mexicana mientras analiza cuál será el próximo destino de su trayectoria profesional.