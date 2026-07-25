Muere trabajador durante las obras de remodelación del Camp Nou

La remodelación del Camp Nou registró su primer accidente laboral con desenlace fatal desde el inicio de las obras. Un trabajador de 54 años perdió la vida tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza mientras realizaba labores de construcción en el nuevo estadio del FC Barcelona, informaron las autoridades catalanas.

El incidente ocurrió la tarde del viernes, cuando los servicios de emergencia recibieron un reporte sobre un trabajador lesionado dentro del inmueble. De acuerdo con las primeras investigaciones, el operario fue golpeado por una de las máquinas utilizadas en la construcción, lesión que terminó por causarle la muerte.

Elementos de los Mossos d'Esquadra, junto con personal del Sistema de Emergencias Médicas, acudieron al lugar para atender la situación. Los paramédicos intentaron reanimar al trabajador durante varios minutos; sin embargo, únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Autoridades ya investigan el accidente

Tras el deceso, la policía catalana notificó los hechos al juzgado correspondiente y al Departamento de Empresa y Trabajo, como lo establecen los protocolos en casos de accidentes laborales.

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta una investigación para esclarecer cómo ocurrió el incidente y determinar si existió alguna irregularidad en las condiciones de trabajo o en la operación de la maquinaria involucrada.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

Barcelona expresa sus condolencias

Horas después del accidente, el FC Barcelona emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente lo ocurrido y manifestó su respaldo a los familiares, amigos y compañeros del trabajador.

"El FC Barcelona lamenta profundamente el fallecimiento del trabajador que perdió la vida en el accidente laboral ocurrido durante las obras de remodelación del Spotify Camp Nou", señaló el club.

La institución también informó que el presidente Joan Laporta expresó personalmente sus condolencias a la familia de la víctima y puso a disposición de los afectados el apoyo de toda la entidad.

"El club quiere expresar su más sentido pésame y trasladar todo su apoyo y cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros", añadió el conjunto catalán en su mensaje.

Primer fallecimiento desde el inicio de las obras

La remodelación del Spotify Camp Nou comenzó el 1 de junio de 2023 y este representa el primer accidente laboral mortal registrado desde el arranque del proyecto.

Durante más de tres años de trabajos, la construcción del nuevo estadio también ha enfrentado distintos contratiempos, entre ellos conflictos entre trabajadores, inconformidades por parte de vecinos de la zona y diversos retos propios de una obra de esta magnitud.

Las obras continúan con el objetivo de concluir la modernización del inmueble, considerado uno de los proyectos de infraestructura deportiva más importantes de Europa. Mientras tanto, las autoridades serán las encargadas de esclarecer las causas del accidente y determinar si existieron responsabilidades derivadas del fallecimiento del trabajador.