Fulham confirma salida de Raúl Jiménez; el mexicano buscará nuevo equipo

El ciclo de Raúl Jiménez con el Fulham llegó a su fin. El club inglés confirmó de manera oficial que no renovará el contrato del delantero mexicano, por lo que el atacante quedará como agente libre a partir del próximo 30 de junio, justo después de disputar la Copa Mundial de 2026 con la Selección Mexicana.

La noticia fue anunciada por la institución londinense a través de su sitio web oficial, poniendo punto final a una etapa en la que el mexicano logró recuperar protagonismo en la Premier League tras superar uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Desde su llegada al Fulham, Jiménez se convirtió en una pieza importante dentro del equipo gracias a su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora. El delantero encontró regularidad en el futbol inglés después de la grave lesión craneal que sufrió en 2020, situación que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.

Durante su estancia con los Cottagers, el atacante disputó 115 partidos oficiales, registrando 31 goles y seis asistencias. Aunque en la última temporada perdió protagonismo dentro del once titular, continuó aportando experiencia y soluciones ofensivas cuando fue requerido.

Ahora, el futuro de Raúl Jiménez queda abierto. Con el Mundial de 2026 como prioridad inmediata, el delantero mexicano analizará las opciones para continuar su carrera, ya sea permaneciendo en Europa, regresando a la Liga MX o explorando nuevos destinos en el futbol internacional.