Raúl Jiménez es ovacionado en Aeropuerto de Cancún tras el Mundial 2026

México dejó un dulce sabor de boca tras su participación en el Mundial 2026, por lo que la llegada de Raúl Jiménez al Aeropuerto de Cancún fue entre aplausos y ovaciones; el delantero se detuvo a tomarse una fotografía junto a una pequeña aficionada.

Luego de sus tres goles en el Mundial 2026 que hicieron soñar a México con calificar a los Cuartos de Final, Raúl Jiménez tomó vacaciones previo a reportar con Wolverhampton para una nueva aventura en Inglaterra, conjunto con el que buscará el ascenso a la Premier League.

Los goles a Sudáfrica, Ecuador e Inglaterra dejaron al Lobo de Tepeji únicamente por detrás de Julián Quiñones, Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández (4 para cada uno de ellos) entre los máximos anotadores en las Copas del Mundo para el Tri, además de acechar la marca del mayor romperredes en la historia de la Selección Mexicana.

Entre ovaciones y aplausos, así fue como Raúl Jiménez abandonó el avión para aterrizar –junto a su esposa- en Cancún, sitio en el que disfrutará de unos cuantos días de desconexión antes de retomar la actividad de cara a su debut en la Championship de Inglaterra:

¿Fue el último Mundial de Raúl Jiménez?

La lógica podría indicar que Raúl Jiménez vivió su última Copa Mundial de la FIFA durante 2026, ya que a la siguiente edición de la justa (2030) llegará con 39 años cumplidos y, tanto su estado físico como el recambio generacional natural, podrían orillarlo a quedar fuera de la lista final de la Selección Mexicana.

Por su parte, Raúl Jiménez no anunció su retiro de la Selección Mexicana, por lo que seguirá vistiendo la playera del Tri en los siguientes partidos de Fecha FIFA y oficiales en busca de los goles que lo catapulten a convertirse en el máximo anotador en la historia del Tri.

Raúl Jiménez llegó a 3 goles en Mundiales con la Selección Mexicana. Mexsport

BFG