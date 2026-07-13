Allan Saint-Maximin ficha con Charlotte FC: el exjugador del América llega a la MLS como figura

Charlotte FC hizo oficial la incorporación del atacante francés Allan Saint-Maximin como nuevo refuerzo para la temporada 2026 de la Major League Soccer. El extremo de 29 años regresa al futbol del Continente Americano y se une al conjunto estadounidense como una de sus principales apuestas ofensivas.

Tras un paso inestable por la Ligue 1 con el Racing Club de Lens, el desequilibrante extremo buscará relanzar su carrera en los Estados Unidos, convirtiéndose de inmediato en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla de Carolina.

El amargo recuerdo de su paso por la Liga MX y su escape a Europa

La llegada de Saint-Maximin a la MLS genera un morbo inmediato en el futbol mexicano. Cabe recordar que el galo aterrizó en Coapa como el "fichaje bomba" del América para el torneo Apertura 2025. Sin embargo, su travesía por la Liga MX resultó un auténtico fracaso: apenas anotó tres goles en 16 partidos disputados.

Su salida de México se aceleró debido a la falta de adaptación al país y a un lamentable incidente de racismo dirigido hacia sus hijos. Aunque regresó a Francia y ayudó al Lens a levantar la Copa de Francia, su rendimiento general fue sumamente inconsistente (13 partidos, 4 goles), lo que provocó que se desvinculara para firmar como agente libre en la MLS.

¿Revancha inmediata? Se medirá contra tres de la Liga MX en Leagues Cup

El destino le pondrá un escenario de revancha inmediata al habilidoso atacante europeo. El posible debut de Saint-Maximin con el Charlotte FC podría darse de manera oficial en la Leagues Cup 2026.

Para fortuna de la narrativa morbosa, la escuadra estadounidense comparte sector en la Fase de Grupos con tres viejos conocidos del balompié azteca: Pumas, Pachuca y Atlas. El atacante francés tendrá la oportunidad de saldar cuentas pendientes ante los clubes mexicanos que atestiguaron su discreto y fugaz nivel en las canchas de nuestro país.