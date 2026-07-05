México sufre su tercer 'Aztecazo' en la historia; primero en Mundiales

México no logró imponer condiciones ante la escuadra de Los Tres Leones durante los Octavos de Final del Mundial 2026 y sufrió su tercer Aztecazo en la historia del conjunto Tricolor; Costa Rica (2001), Honduras (2013) e Inglaterra (2026) son los verdugos del combinado nacional.

El 29 de mayo de 1966 se inauguró el Coloso de Santa Úrsula, mismo que se convirtió en la casa de la Selección Mexicana y, tras seis décadas de historia, México suma tres derrotas en partidos oficiales: 2 en Eliminatorias Mundialistas y 1 en Copa del Mundo.

El Estadio Ciudad de México recibió un total de 5 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

¿Quién hizo el primer ‘Aztecazo’ en la historia?

El sábado 16 de junio de 2001 ante Costa Rica, México sufrió su primera derrota (1-2) en un partido oficial disputado en la cancha del Estadio Azteca, nombrado Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026.

Estos fueron los jugadores que vistieron la playera Tricolor en la primera noche trágica del Coloso de Santa Úrsula:

Titulares: Oswaldo Sánchez, Claudio Suárez, Pável Pardo, Duilio Davino, Salvador Carmona, Marco Antonio Ruiz, Víctor Ruiz, Joaquín del Olmo, Miguel Zepeda, José Abundis y Luis Matador Hernández.

Suplentes: Cesáreo Victorino, Daniel Osorno y Francisco Palencia.

Director Técnico: Enrique ‘Ojitos’ Meza.

Goles: José Abundis (México, 7’), Rolando Fonseca (Costa Rica, 72’) y Hernán Medford (Costa Rica, 86’).

México perdió 2-1 ante Costa Rica y sufrió el primer 'Aztecazo' el sábado 16 de junio de 2001. Mexsport

Honduras fue el segundo en propinarle un ‘Aztecazo’ al Tri

Fue el viernes 6 de septiembre de 2013 cuando Honduras se metió a la capital del país para medirse a México en Eliminatorias Mundialistas rumbo a la justa de Brasil 2014, duelo en el que el conjunto Catracho remontó e impuso condiciones.

Titulares: José de Jesús Corona, Carlos Salcido, Diego Reyes, Héctor Moreno, Severo Meza, Fernando Arce, Gerardo Torrado, Ángel Reyna, Christian Giménez, Giovani Dos Santos, y Oribe Peralta.

Suplentes: Javier Aquino, Andrés Guardado y Javier Chicharito Hernández.

Director Técnico: José Manuel ‘Chepo’ de la Torre.

Goles: Oribe Peralta (México, 6’), Jerry Bengtson (Honduras, 63’) y Carlo Costly (Honduras, 66’).

El viernes 6 de septiembre de 2013, Honduras remontó para vencer a México en el Estadio Azteca. Mexsport

Inglaterra da primer ‘Aztecazo’ en Mundiales

En su partido mundialista número 11 disputado en el Estadio Azteca –nombrado Ciudad de México durante el Mundial 2026- el Tri fue derrotado por Inglaterra (2-3) durante los Octavos de Final y terminó su sueño en la justa este domingo 5 de julio.

Titulares: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Suplentes: Edson Álvarez, Santiago Gimenez, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo y Guillermo Martínez.

Director Técnico: Javier Aguirre.

Goles: Jude Bellingham (Inglaterra, 36’ y 38’), Julián Quiñones (México, 42’), Harry Kane (Inglaterra, 60’) y Raúl Jiménez (México, 69’).

Harry Kane y Jude Bellingham celebran gol de Inglaterra durante el Mundial 2026 ante México. Reuters

BFG