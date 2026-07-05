Máximos goleadores de México en Mundiales: Julián Quiñones se une a la cima

Julián Quiñones apareció en el minuto 42 del partido ante Inglaterra, anotó su cuarto gol en el Mundial 2026 y empató a Javier Chicharito Hernández y Luis Hernández como máximos anotadores en la historia de las Copas del Mundo para México.

México caía 0-2 ante Inglaterra en la cancha del Estadio Ciudad de México y Julián Quiñones apareció en el tramo final del primer tiempo y, desde los pies del número 16, el Tri logró recortar distancias en el marcador.

Tras el gol de Julián Quiñones que representó el 1-2 de México ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026, así marcha la tabla de máximos goleadores en la historia de la Selección Mexicana en Copas del Mundo:

Luis Matador Hernández / 4 goles (todos anotados en Francia 1998).

Javier Chicharito Hernández / 4 tantos (logrados en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018).

Julián Quiñones / 4 (todos conseguidos en el Mundial 2026, su primer Copa del Mundo)

¿Quiénes son los países a los que Julián Quiñones les anotó?

Julián Quiñones se convirtió en el segundo futbolista en la historia de la Selección Mexicana en anotar 4 goles en una misma Copa del Mundo, igualando lo hecho por Luis Hernández en la justa celebrada en Francia 1998.

Estas son cada una de las víctimas de Julián Quiñones, siendo Corea del Sur el único combinado en salvarse de un tanto del futbolista naturalizado más influyente en la historia de la escuadra Tricolor:

1. Vs Sudáfrica / Jornada 1, Fase de Grupos - minuto 9.

2. Vs Chequia / Jornada 3, Fase de Grupos – minuto 61.

3. Vs Ecuador / 16avos de Final – minuto 22

4. Vs Inglaterra / Octavos de Final – minuto 42.

Julián Quiñones anota su cuarto gol en la historia de los Mundiales. Reuters

BFG