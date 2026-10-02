Leclerc domina la FP2 en Malasia mientras Checo Pérez busca el rumbo en Sepang

La constante amenaza de lluvia sobre el trazado de Sepang aceleró las estrategias en la segunda práctica libre del Gran Premio de Bahréin, donde Charles Leclerc aprovechó la ventana con neumáticos blandos para colocar a Ferrari en lo más alto de la tabla de tiempos, esto luego de que Max Verstappen decidió no rodar con su Red Bull en los minutos finales.

El monegasco detuvo el cronómetro en 1:37.528s, superando por apenas 0.099 segundos al novato de Red Bull, Isack Hadjar, y a Lando Norris, quien cerró el top 3 con su McLaren.

Ante un pronóstico que anunciaba hasta un 90% de probabilidad de precipitación, los 22 pilotos salieron de inmediato a pista para registrar giros representativos en un circuito del que se tienen pocos datos recientes. Aunque la lluvia finalmente no se presentó en su totalidad, la prisa obligó a montar el compuesto rojo desde los primeros 20 minutos de la sesión.

Verstappen no figuró en el top tres pero cabe destacar que el cuatro veces campeón del mundo no montó sus gomas blandas para simulacro de clasificación.

¿Dónde quedó Checo Pérez en la FP2 en Bahréin 2026?

El panorama para Cadillac continúa siendo sumamente complejo en esta gira asiática. Tras haber anticipado que el equipo asumiría un costo considerable al no utilizar la actualización del motor Ferrari ADUO 2 este fin de semana, Sergio 'Checo' Pérez finalizó relegado en la parte baja de la clasificación en la posición 21 apenas por delante del argentino Franco Colapinto.

El tapatío y la escudería estadunidense enfocaron gran parte en tandas largas con neumáticos medios para recabar datos de degradación. Sin embargo, los dos grandes problemas del Cadillac —la marcada falta de downforce y el exceso de drag— mantuvieron a Checo lejos de la pelea en la zona media confirmado que el fin de seana será complejo para ellos.