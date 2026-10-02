Video: Gil Mora, de los más buscados por la afición en la llegada del Tri a Phoenix, Arizona

La Selección Nacional de México arribó a Phoenix, Arizona, donde enfrentará este sábado a su similar de Estados Unidos en el que será el tercer juego de Rafael Márquez como Director Técnico del combinado mexicano.

En esta nueva etapa el equipo no ha logrado conseguir una victoria. Acumula dos empates contra Colombia y Perú, ambos juegos con marcador 1-1.

Al llegar al hotel de concentración del equipo mexicano, uno de los jugadores más asediados por los aficionados mexicanos en Phoenix, fue el mediocampista del Club Tijuana, Gilberto Mora, quien amablemente se detuvo a regalar autógrafos y fotografías.

El equipo llegó procedente de Nueva York donde apenas el martes pasado enfrentaron a Perú para un día después tomarse el día libre.

Este viernes ambas selecciones entrenarán en el State Farm Stadium de Phoenix para hacer el reconocimiento de cancha y ofrecer conferencia de prensa.

Gilberto Mora sigue en duda

El mediocampista de 17 años, Gilberto Mora, sigue estando en duda para jugar el partido contra Estados Unidos, toda vez que se resintió de una lesión en el tobillo derecho. Tuvo actividad en el duelo ante Colombia, donde por cierto marcó el gol del empate pero no vio acción contra Perú, por lo que no se espera que sea titular ante Estados Unidos.