Fernando Alonso correrá la próxima temporada a los 46 años. Lewis Hamilton reconoce su esfuerzo

Está confirmado, el piloto español Fernando Alonso correrá un año más con la escudería Aston Martin el próximo año. Tendrá entonces 46 años de edad cuando el dos veces Campeón del mundo se suba una vez más a su monoplaza durante 2027.

Previo al Gran Premio de Bahrain, otro veterano y multicampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton fue cuestionado al respecto, si es que la decisión de Fernando Alonso motiva al piloto inglés a seguir adelante.

¿Cómo te influye esta decisión en tu futuro?

Es genial, no tiene un impacto en mí pero es genial verlo continuar y verlo ahí. Creo que ha sido un desafío muy importante los últimos años sobre todo por la situación del equipo en esta temporada. Pero verlo cada fin de semana demuestra una gran resiliencia y sigue siendo uno de los mejores pilotos aquí.

“Así que dale un carro y estará luchando en el frente. Para ser sincero, hay muchos pilotos delante que no pueden competir con Fernando. En cuanto a talento puro, lo está demostrando en este momento”, mencionó el piloto de 41 años.

Fernando Alonso confirmó el pasado 29 de septiembre que extendería su contrato un año más con la escudería Aston Martin. Lewis Hamilton, Campeón del Mundo en siete ocasiones actualmente corre con Ferrari y este fin de semana, luego de las primeras prácticas de este viernes, terminó en el quinto lugar, por debajo de su compañero Charles Leclerc (1:37.528), Isack Hadjar, de Red Bull, (+0.099), Lando Norris de McLaren (+0.137) y Max Verstappen de Red Bull (+0.257).

Hamilton se encuentra actualmente en la tercera posición del campeonato, con 199 puntos, una victoria y cinco podios para la escudería Ferrari, sólo por detrás de la dupla de Mercedes, Kimi Antonelli y George Rusell.