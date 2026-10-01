Cristiano Ronaldo vuelve a tener diferencias con un entrenador: sus antecedentes

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de la Selección Nacional de Portugal durante la serie de partidos de la UEFA Nations League y, tras su salida, publicó en redes sociales que más adelante explicará los motivos de su decisión. El episodio se suma a otros momentos de tensión que el portugués ha protagonizado con entrenadores.

A lo largo de su carrera, el delantero ha tenido diferencias tanto en la selección portuguesa como en sus clubes. Una de las situaciones que se ha repetido en algunos de esos episodios es su molestia cuando ha sido sustituido durante los partidos.

Ronaldo abandonó la concentración de Portugal. REUTERS

Cristiano Ronaldo salió molesto ante Croacia

El antecedente más reciente incluido en esta lista ocurrió durante el Mundial de 2026, cuando Portugal enfrentó a Croacia en los dieciseisavos de final. Roberto Martínez decidió retirar al atacante al minuto 80 para darle entrada a Rúben Neves.

La sustitución se produjo cuando el marcador estaba empatado 1-1. Ronaldo había conseguido el gol de Portugal mediante un penal y, pese a tratarse de una decisión técnica del entrenador, abandonó el terreno de juego visiblemente molesto.

Portugal terminó avanzando a los octavos de final gracias a un gol de Gonçalo Ramos durante el tiempo agregado. La modificación de Martínez se produjo antes del desenlace del encuentro, cuando todavía no estaba definido el equipo que conseguiría la clasificación.

En el Al-Nassr también se ha molestado por salir de cambio. REUTERS

Molestia en el Al-Nassr

Otro episodio ocurrió en agosto de 2025, cuando Ange Postecoglou decidió sustituir al portugués durante un partido en el que Al-Nassr perdía 2-0 contra Al-Ettifaq al descanso y jugaba con un futbolista menos.

La reacción de Ronaldo volvió a ser de molestia tras abandonar el campo, acompañada de reclamos por la decisión. El desenlace del encuentro cambió posteriormente, ya que Al-Nassr consiguió remontar para imponerse 3-2 con un gol marcado en el tiempo agregado.

La relación con Fernando Santos terminó afectada

Durante el Mundial de Qatar 2022 también hubo un episodio relacionado con su participación. Fernando Santos decidió mandar a Ronaldo a la banca, una determinación que provocó molestia en el futbolista.

Tiempo después, el entrenador portugués explicó en una entrevista que perdió la comunicación con el delantero después de aquella situación. Santos también señaló que, si volviera a encontrarse en las mismas circunstancias, tomaría nuevamente la decisión de dejarlo en la banca por el momento que atravesaba.

La polémica salida del Manchester United

La relación con un entrenador también estuvo presente durante su última etapa con Manchester United. La salida del club quedó marcada por una entrevista concedida por Ronaldo a TalkTV, en la que afirmó sentirse traicionado por la institución y por el entrenador Erik ten Hag.

El portugués también aseguró que estaba siendo obligado a abandonar el equipo. Después de esas declaraciones, Manchester United y Ronaldo anunciaron la separación de sus caminos “de mutuo acuerdo”.

Ahora, el episodio ocurrido durante la concentración de Portugal vuelve a colocar al delantero ante una situación pendiente de explicación. Ronaldo adelantó que dará a conocer los motivos de su salida más adelante, sin precisar cuándo lo hará.