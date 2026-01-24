Rasheed Walker, estrella de la NFL, es detenido con un arma en un aeropuerto de Nueva York

Rasheed Walker, jugador de los Packers de la NFL, fue arrestado el viernes por la mañana en el Aeropuerto LaGuardia luego de intentar documentar una bolsa que contenía un arma de fuego y municiones, informaron fiscales del condado de Queens al diario The New York Post.

Walker, liniero ofensivo de 25 años, fue detenido poco antes de las 11 a.m. en la Terminal C después de informar a un empleado de Delta Air Lines que su equipaje incluía una caja cerrada con llave que contenía una pistola Glock calibre 9 mm, de acuerdo con una denuncia penal.

La Autoridad Portuaria fue alertada y agentes acudieron al lugar, donde revisaron el equipaje del jugador y encontraron el arma junto con 36 cartuchos de munición almacenados dentro del estuche cerrado.

El jugador fue acusado de dos cargos de posesión criminal de un arma en segundo grado y un cargo adicional por posesión criminal de un arma de fuego, según documentos judiciales.

Walker compareció más tarde ante el Tribunal Penal del Condado de Queens, donde fue puesto en libertad bajo su propia responsabilidad. Deberá regresar a la corte el 19 de marzo.

Defensa afirma que el arma estaba registrada legalmente

Arthur Aidala, abogado del jugador, declaró que el arma estaba registrada legalmente en Wisconsin, estado donde Walker juega futbol americano profesional.

Aidala señaló que su cliente desconocía que no podía transportar el arma en el estado de Nueva York, aun cuando estuviera guardada en un estuche cerrado.

“Estaba en una caja cerrada y él mismo lo informó en el aeropuerto”, dijo Aidala al New York Post. “Le dijo a una persona de Delta que viajaba con un arma de fuego. Pensó erróneamente que, al tener licencia y estar guardada de forma adecuada, podía viajar con ella”.

El abogado añadió que confían en que el caso sea desestimado.

Rasheed Walker fue seleccionado por los Packers en la séptima ronda del Draft de la NFL de 2022 procedente de Penn State, donde fue titular durante varias temporadas y reconocido por su versatilidad en la línea ofensiva.

Desde su llegada a Green Bay en mayo de 2022, Walker ha sido utilizado principalmente como tackle ofensivo, participando tanto como titular como en rotación, especialmente ante lesiones dentro de la línea de los Packers.

Durante la temporada 2023, Walker tuvo mayor protagonismo al proteger el lado ciego del quarterback Jordan Love, consolidándose como una pieza funcional dentro del esquema ofensivo del equipo. El jugador había sido considerado uno de los jóvenes linieros con mayor proyección dentro del roster de Green Bay.

Hasta el momento, los Packers no han emitido una postura oficial sobre el arresto del jugador.

La NFL tampoco ha informado si abrirá una investigación interna, aunque la liga suele revisar este tipo de incidentes bajo su política de conducta personal.