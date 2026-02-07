¡Rápido cambio de lealtades! El Búfalo Aguirre deja el América y se rinde ante Tigres

Rodrigo Aguirre ya porta con orgullo la bufanda de los Tigres. Recién llegado al aeropuerto de Monterrey, el delantero uruguayo se olvidó de sus viejos amores futbolísticos con América y se abrazó al nuevo como felino, un equipo al que, reconoce en voz alta, es difícil decir que no en la Liga MX.

Aguirre ya cuenta con 31 años a cuestas y con un colmillo que roza el suelo de la experiencia que ha acumulado en México. Tigres será su cuarto equipo en la Liga MX y el decimosegundo en una trayectoria que lo llevó de su natal Uruguay a Italia, Suiza, Brasil y Ecuador antes de comenzar a echar raíces en el balompié nacional hace cinco años cuando firmó con Necaxa.

Siempre he sido muy respetuoso en todos los clubes en los que he jugado, pero a Tigres es muy difícil decirle que no. Es un proyecto ganador y, la verdad, es que eso hizo que la decisión fuera fácil”, dijo Aguirre apenas bajó del avión en la Sultana del Norte.

El nuevo idilio de Aguirre con Tigres -que tiene uno de los ataques más temibles del campeonato mexicano e hizo gala de ello el viernes al golear 5-1 a Santos en el inicio de la quinta jornada del torneo Clausura- llega luego de haber jugador un par de temporadas con América y antes con Rayados, los dos rivales más importantes de los felinos en el curso doméstico.

Aguirre llega al feudo felino después de haber ido perdiendo protagonismo en la zona de ataque americanista, donde el curso pasado tuvo el peor de sus desempeños en México con apenas cuatro dianas.

Ahora deberá buscarse acomodo en una plantilla en la que abundan los buenos jugadores ofensivos y que tiene al francés André-Pierre Gignac como su símbolo al ser el líder goleador histórico en la historia de la institución.

El Búfalo, con su bufanda de Tigres bien puesta ahora deberá expresar ese nuevo amor que siente por su nuevo equipo en el campo. Y muy pronto volverá a la Ciudad de México, pues el próximo fin de semana ya estará en condición de ser tomado en cuenta para enfrentarse a Cruz Azul en las acciones de la sexta jornada.