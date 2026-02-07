De Necaxa a Costa Rica: Diego de Buen señala que no lo contrataron en la Liga MX por su edad

La Liga MX parece no ser el lugar ideal para que los futbolistas mexicanos mantengan o prolonguen sus carreras, pues en muchos casos se prioriza a los jugadores extranjeros o se busca un perfil que encaje con los proyectos deportivos de los equipos.

Esto es lo que le sucedió a Diego de Buen, mediocampista de 34 años, quien recientemente no pudo continuar con los Rayos del Necaxa ni con otros clubes de la liga mexicana. La edad se convirtió en un factor determinante para los equipos interesados, lo que obligó al futbolista a buscar oportunidades fuera del país, específicamente en el Sporting de Costa Rica.

La realidad es que la mayoría de los equipos con los que tuve acercamiento y que sí hubo interés, me mencionaron principalmente el tema de la edad. En México muchas instituciones se fijan más en la edad que en el rendimiento, los minutos o las estadísticas actuales”, comentó de Buen en entrevista con Excélsior.

Prioridad a jóvenes en Necaxa

El mediocampista explicó que en Necaxa se maneja un proyecto enfocado en los jóvenes, con la intención de desarrollarlos y posteriormente venderlos, lo que dejó fuera a jugadores con más experiencia.

“En Necaxa me habían dicho que tenía buen rendimiento, pero el tema de la edad me imposibilitaba seguir dentro de un proyecto que busca traer a jóvenes mexicanos o extranjeros y venderlos después por su buen rendimiento”, agregó.

Costa Rica, la nueva oportunidad

De Buen reveló que una de las razones por las que firmó con el Sporting de Costa Rica es la presencia de varios mexicanos en la liga tica, ya sea jugando o dirigiendo, lo que le brindó confianza en su decisión.

“Han estado otros mexicanos, como Nacho Hierro, Paco Palencia y Erik ‘Cubo’ Torres. También hay entrenadores conocidos, como Andrés Carevic, José Cardozo o el ‘Chuleta’ Orozco. Es una liga en crecimiento y eso me ayudó a tomar la decisión”, concluyó.

Con esta mudanza, Diego de Buen busca demostrar que la experiencia y el talento mexicano pueden brillar más allá de la Liga MX, retomando protagonismo en Centroamérica.