Liga MX prueba cámaras corporales para árbitros: 40 partidos en 2026

La Liga MX continúa innovando y acercándose a la vanguardia tecnológica para mejorar el desempeño de los árbitros dentro del campo. A partir de este fin de semana, los silbantes comenzarán a probar cámaras corporales durante los partidos, una iniciativa respaldada por la FIFA y la International Football Association Board (IFAB).

El proyecto, aprobado por la IFAB el 1 de marzo de 2025, busca evaluar la efectividad de estas cámaras en el arbitraje profesional, garantizando que los jueces cuenten con herramientas adicionales para tomar decisiones más precisas.

Durante todo 2026, la Liga MX implementará estas pruebas en ambos torneos, Clausura y Apertura, con un total estimado de 40 partidos que contarán con esta tecnología. Cabe destacar que las cámaras corporales no grabarán audio, y su uso seguirá reglas estrictas establecidas por los organismos internacionales.

El objetivo principal es generar impactos positivos en la conducta de los jugadores y ofrecer mejoras en la transmisión televisiva, proporcionando ángulos inéditos que enriquecerán la experiencia de los aficionados al fútbol. Con esta medida, la Liga MX busca mantenerse a la vanguardia tecnológica en el deporte y acercarse a estándares internacionales de innovación.