Declaran culpable a Yasiel Puig por obstrucción de la justicia en caso de apuestas ilegales

Un jurado federal declaró culpable al exjardinero de Grandes Ligas Yasiel Puig por obstrucción de la justicia y por mentir a funcionarios federales durante una investigación relacionada con una operación ilegal de apuestas, informó este viernes la Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos.

El veredicto llegó tras un juicio que se extendió por varias semanas y que incluyó testimonios de funcionarios de Major League Baseball, así como de Donny Kadokawa, entrenador de beisbol en Hawái que fungía como intermediario en las apuestas realizadas por Puig. El exjugador enfrenta ahora una posible sentencia de hasta 20 años de prisión federal, con audiencia programada para el 26 de mayo.

Puig, de 35 años, había aceptado inicialmente su responsabilidad en el caso. En agosto de 2022 se declaró culpable de un cargo grave por mentir a agentes federales, como parte de un acuerdo en el que reconoció haber acumulado más de 280 mil dólares en pérdidas durante varios meses de 2019. Las apuestas se realizaron principalmente en tenis, futbol americano y baloncesto, a través de un tercero vinculado a una red ilegal encabezada por Wayne Nix, exjugador de ligas menores.

Nix se declaró culpable ese mismo año de conspiración para operar un negocio ilegal de apuestas y de presentar una declaración de impuestos falsa, aunque aún se encuentra a la espera de sentencia. De acuerdo con las autoridades, Puig realizó al menos 900 apuestas mediante sitios controlados por Nix y personas que trabajaban para él.

Los fiscales sostuvieron que, durante una entrevista realizada en enero de 2022, Puig negó conocer la naturaleza de las apuestas, así como la identidad de las personas involucradas y la forma en que pagaba sus deudas de juego. Meses después retiró su acuerdo de culpabilidad y anunció que se declararía no culpable, al asegurar que existían “nuevas pruebas significativas”.

Quiero limpiar mi nombre. Nunca debí aceptar declararme culpable de un delito que no cometí”, señaló Puig en un comunicado difundido por sus abogados en Los Ángeles.

La defensa argumentó que el exjugador, con escolaridad hasta tercer grado, enfrentaba problemas de salud mental no tratados y que durante la entrevista clave no contó con intérprete propio ni asesoría penal adecuada.

Durante el juicio se presentaron grabaciones de audio en las que Puig hablaba en inglés y testigos expertos que evaluaron sus capacidades cognitivas. Su exabogado, Steven Gebelin, declaró que el pelotero intentó colaborar, pero que existieron dificultades de traducción debido al dialecto del español de Puig.

En el plano deportivo, Puig dejó números de .277 de promedio, 132 jonrones y 415 carreras impulsadas en siete temporadas en MLB, seis de ellas con los Los Angeles Dodgers, con quienes fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2014. Su estilo explosivo le valió el apodo de “The Wild Horse”, acuñado por el legendario narrador Vin Scully.

Tras su paso por Cincinnati y Cleveland en 2019, Puig inició una etapa internacional. En 2021 y 2024 jugó con los Águilas de Veracruz en la Liga Mexicana de Beisbol, convirtiéndose en uno de los nombres de mayor cartel que han pasado recientemente por el circuito veraniego mexicano. Antes de que se conociera el fallo del jurado, algunos reportes lo vinculaban con un posible regreso a la LMB en 2026, ahora con los Conspiradores de Querétaro, aunque nunca existió confirmación oficial.

El veredicto cambia por completo ese escenario. Más allá del diamante, el futuro inmediato de Puig queda supeditado al proceso judicial y a la sentencia de mayo, en un cierre que amenaza con marcar definitivamente la trayectoria de un jugador cuyo talento lo llevó a la élite del beisbol, pero cuya carrera terminó envuelta en controversias fuera del terreno de juego.