Deja al América y anota; Allan Saint-Maximin ayuda al Lens para tomar la cima de la Ligue 1

La Ligue 1 tiene un nuevo líder y el Stade Bollaert-Delelis un nuevo héroe. La noche del sábado 7 de febrero el RC Lens demostró por qué es el candidato serio al título tras vencer 3-1 al Stade Rennais, recuperando la cima de la tabla general por encima del PSG donde la figura de la noche fue el antiguo jugador del América: Allan Saint-Maximin.

En su debut en casa, el jugador que salió de México señalando problemas de racismo, se encargó de sentenciar el encuentro y desatar la locura en las gradas.

El partido correspondiente a la Jornada 21 parecía complicarse para los locales. El Rennes golpeó primero con un tanto de Estéban Lepaul apenas al minuto 8, y el escenario se oscureció aún más cuando Ruben Aguilar vio la tarjeta roja al 56', dejando a los Sang et Or con diez hombres. Sin embargo, la inferioridad numérica solo sirvió para despertar el carácter del equipo dirigido por Pierre Sage.

El debut soñado de Allan Saint-Maximin

Cuando el partido entraba en su fase crítica y el Rennes buscaba el empate, apareció la magia de Allan Saint-Maximin. El fichaje del invierno que se concretó en 10 segundos, quien vivía sus primeros minutos ante su nueva afición, tomó la responsabilidad ofensiva. Al minuto 78, el extremo francés hizo gala de su desequilibrio individual para marcar el 3-1 definitivo, un gol que no solo aseguró la décima victoria consecutiva en casa, sino que sirvió como su carta de presentación ideal.

La actuación de Saint-Maximin fue el complemento perfecto para el trabajo de Odsonne Édouard, quien también se hizo presente en el marcador, comandando la remontada. Con este resultado, el Lens llega a 49 puntos, superando por una unidad al París Saint-Germain a la espera del Clásico francés del domingo.

La crisis del Rennes se agudiza

La otra cara de la moneda la vive el equipo de Habib Beye. El Rennes no supo aprovechar la ventaja inicial ni la superioridad numérica y sumó su cuarta derrota al hilo, estancándose en la sexta posición con 31 unidades. Mientras el Lens sueña con el campeonato de la mano de Saint-Maximin, el Rennes se hunde en una crisis de resultados que empieza a preocupar a su directiva.