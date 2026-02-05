¡Oficial! Rodrigo Aguirre deja al América para ser el nuevo goleador de Tigres

El mercado de fichajes del Clausura 2026 vivió este jueves 5 de febrero un movimiento crítico y es que luego de muchos rumores, Tigres de la UANL cerró una de sus operaciones más importantes con la llegada de Rodrigo Aguirre para reforzar la delantera.

El atacante uruguayo, quien había logrado relanzar su carrera vistiendo la camiseta del América, se convertirá ahora en una de las principales armas ofensivas del equipo regiomontano. La negociación ya había escapado de los círculos de ambos equipos con rumores que habían trascendido en medios en días pasados.

La clave administrativa que destrabó el fichaje

El arribo del “Búfalo” no era sencillo. Tigres enfrentaba un serio inconveniente con el límite de jugadores No Formados en México (NFM), una situación que obligó a la directiva a mover piezas antes de poder registrar al delantero charrúa. La solución llegó con la salida de Nicolás Ibáñez.

Aunque el atacante argentino cuenta con la nacionalidad mexicana, en los registros federativos aún ocupaba plaza de extranjero, lo que mantenía bloqueada cualquier incorporación adicional. Su salida del plantel felino fue el movimiento decisivo que abrió el espacio reglamentario y permitió a los universitarios cerrar el fichaje de Aguirre sin contratiempos.

Rodrigo Aguirre aterriza en Monterrey en un contexto muy distinto al de su anterior etapa en el fútbol regiomontano. Después de un paso complejo por Rayados, el delantero encontró en el América el escenario ideal para recuperar confianza y nivel competitivo. Bajo la dirección de André Jardine, se consolidó como una pieza importante del ataque azulcrema, firmando actuaciones determinantes y goles de peso que lo reconciliaron con la afición.

La llegada de Aguirre representa una mejora sustancial en variantes ofensivas. Tigres suma potencia física, juego aéreo y movilidad, cualidades que le permiten al uruguayo desempeñarse tanto como referencia fija en el área como partiendo desde los costados.

Además, su incorporación abre la puerta a distintas combinaciones en ataque junto al histórico André-Pierre Gignac, ya sea como complemento o como competencia directa.

En paralelo, el movimiento también impacta en Coapa. Con la salida de Aguirre, el América libera una plaza de extranjero que, de acuerdo con fuentes cercanas al club, podría destinarse a la incorporación de un mediocampista, especialmente tras la reciente partida de Álvaro Fidalgo rumbo al fútbol español.