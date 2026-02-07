Benito, el sapo concho de Bad Bunny, predice el Super Bowl LX y se vuelve viral

Benito no mide más de cinco centímetros ni pesa más de 5.6 gramos, pero logró algo que millones de aficionados intentan cada año. Elegir ganador del Super Bowl y hacerlo con estilo. El protagonista es un Puerto Rican crested toad, conocido como sapo concho, especie en peligro de extinción y símbolo natural de Puerto Rico, que se robó las miradas en el tradicional pronóstico del Fort Worth Zoo.

La escena fue perfecta para internet. Benito frente al campo, una breve pausa en la yarda 50, tensión digna de kickoff y un salto decidido hacia la zona de anotación de los Seahawks. Pick sellado. Su compañero sapo terminó montado sobre él, como si celebraran una jugada ensayada.

Pequeño tamaño, gran narrativa

El apodo no es casualidad. Benito fue nombrado así en honor a Bad Bunny, el artista puertorriqueño encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LX. La conexión va más allá del nombre. El año pasado, Bad Bunny utilizó al sapo concho como símbolo central en el cortometraje que acompañó a su álbum ganador del Grammy DeBÍ TiRAR MáS FOToS. En esa pieza animada, el anfibio representó la fragilidad de los símbolos naturales y culturales de la isla.

El zoológico lo sabe y juega con esa intersección entre deporte, cultura pop y conservación. Aunque sus predicciones deportivas no presumen un récord envidiable, sólo un acierto en 11 años, su trabajo ambiental sí tiene números que impresionan. Más de 11,5650 renacuajos del sapo concho han sido liberados en su hábitat natural como parte de un esfuerzo sostenido por salvar a la especie.

El Super Bowl LX todavía no se juega, pero el sapo concho ya ganó su propio partido. En internet, en Puerto Rico y en la narrativa que mezcla deporte, espectáculo y conservación.