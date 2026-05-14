Raphael Veiga se olvida del América y regresa a Palmeiras

La dolorosa eliminación de las Águilas del América en los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 a manos de los Pumas de la UNAM dejó una herida profunda en el orgullo azulcrema. Mientras la exigente afición de Coapa todavía digería el trago amargo del fracaso en la Liga MX, uno de sus refuerzos estelares prefirió darle la vuelta a la página de forma inmediata. El mediocampista brasileño Raphael Veiga decidió hacer sus maletas, olvidarse por completo de la tensión en el nido y viajar a su país natal, desatando una ola de controversia por sus recientes apariciones públicas.

Raphael Veiga sonriendo en las instalaciones de Palmeiras. Foto de X: @Palmeiras

EL REENCUENTRO CON SU ANTIGUO CLUB EN BRASIL

Lejos de guardar un perfil bajo durante el inicio de sus vacaciones, el jugador sudamericano acudió a las instalaciones de la academia de futbol del Palmeiras, la institución que lo consolidó como máxima figura antes de su millonario traspaso al balompié mexicano. Durante su recorrido por el campamento del 'Verdao', el volante ofensivo convivió con los talentos juveniles y saludó a viejos amigos, mostrando en todo momento un rostro sonriente y sumamente relajado, algo que contrastó diametralmente con la enorme presión que vivió en territorio azteca.

La visita no se mantuvo en secreto. El propio equipo brasileño presumió la presencia de su exjugador a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Mediante fotografías y videos emotivos, el club sudamericano le dio una cálida bienvenida al futbolista. "¡Esa sonrisa de quien sabe que está en casa! Aprovechando las vacaciones en Brasil, nuestro eterno 23 vino a visitarnos", publicó la escuadra paulista, dejando claro el fuerte vínculo afectivo que aún existe entre ambas partes.

Raphael Veiga con sus excompañeros de Palmeiras. Foto de X: @Palmeiras

INDIGNACIÓN TOTAL EN LA AFICIÓN AZULCREMA

Como era de esperarse, estas imágenes cruzaron rápidamente el continente y llegaron a los dispositivos de los seguidores americanistas, quienes reaccionaron con severas críticas y molestia. Para un amplio sector de la afición de las Águilas, la actitud de Raphael Veiga demostró una evidente falta de compromiso y empatía hacia la institución, sobre todo al considerar su discreto nivel a lo largo de los últimos meses bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Raphael Veiga jugó 13 partidos con América en el semestre. Mexsport

Los números del mediocampista ofensivo estuvieron muy por debajo de las altas expectativas que generó su rimbombante fichaje. Durante este semestre, apenas disputó 13 partidos oficiales con la camiseta del América, divididos en nueve encuentros del Clausura 2026 y cuatro compromisos de la Concacaf Champions Cup. En ese lapso, su aporte ofensivo se limitó a tres goles y tres asistencias, estadísticas sumamente pobres para un elemento que llegó con etiqueta de súper estrella. Ahora, con su futuro en el aire y la relación visiblemente fracturada con la grada, el brasileño tendrá que reportar de vuelta a México para definir su continuidad de cara a la próxima campaña.