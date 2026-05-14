Fox One corta transmisión de Pachuca vs Pumas y desata ola de reclamos en redes

La semifinal de ida del Clausura 2026 entre Pachuca y Pumas quedó marcada por una falla en la plataforma Fox One que provocó reclamos de decenas de usuarios durante la transmisión desde el estadio Hidalgo.

Mientras el encuentro seguía en disputa, aficionados comenzaron a reportar en redes sociales que la señal del servicio de streaming había sido interrumpida antes del minuto 70. Algunos usuarios aseguraron que la transmisión aparecía como finalizado dentro de la aplicación pese a que el partido continuaba en curso.

Las publicaciones incluyeron mensajes dirigidos a Fox One y referencias a la Procuraduría Federal del Consumidor, además de solicitudes de reembolso por el costo mensual de la plataforma.

Entre los mensajes difundidos en redes sociales destacaron reportes sobre fallas en la transmisión para México y llamados a utilizar la etiqueta “#foxonerobopumas” para concentrar las quejas de los suscriptores afectados.

Pachuca se lleva la mínima

El encuentro correspondió al primer capítulo de la serie semifinal del Clausura 2026. Pachuca tomó ventaja de 1-0 gracias a un gol de Oussama Idrissi al minuto 37, en una jugada revisada por el VAR antes de ser validada.

Durante la primera mitad, el guardameta Keylor Navas evitó en varias ocasiones la caída de su arco ante intentos de Enner Valencia y Robert Kenedy. En el complemento, el conjunto hidalguense mantuvo el control de la posesión mientras Pumas buscó reacción con modificaciones ofensivas, incluido el ingreso de Uriel Antuna.

Oussama Idrissi corriendo a celebrar su gol. Mexsport

Hasta el momento, Fox One no había emitido un posicionamiento público sobre las interrupciones reportadas por usuarios durante la semifinal disputada en el Estadio Hidalgo.