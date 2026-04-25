Nueva polémica en penal fallado de Raphael Veiga con América

Con un penal cobrado y fallado por Raphael Veiga en el minuto 26 del América Vs Atlas, Camilo Vargas se consagró como héroe Rojinegro, sin embargo, el cobro desde los once pasos tenía que haberse repetido luego de que el arquero colombiano abandonó la línea de gol; Víctor Cáceres ni siquiera acudió al VAR.

En un centro al área, Miguel Vázquez se alzó por el techo de la cancha y remató al arco rival generando una mano que terminó marcándose como penal en la cancha del Estadio Banorte.

América llegó calificado a su partido de la Jornada 17; Atlas obligado a sumar para obtener su boleto a Liguilla. Mexsport

Con la oportunidad de poner al América por delante, Raphael Veiga tomó el balón y lo colocó en el manchón, esperó el silbatazo de Víctor Cáceres y cobró el centro del arco, intento que el arquero colombiano logró despejar con un manotazo.

El detalle que generó polémica en redes sociales fue la posición de Camilo Vargas al momento del cobro por parte de Veiga, ya que abandonó la línea de gol y tomó ventaja ante el mediocampista de América.

El balón abandonó el terreno de juego y Víctor Cáceres hizo caso omiso a una posible revisión, permitiendo que se reanudara el compromiso y dejando pasar desapercibido este hecho que tenía que brindarle la oportunidad al América de volver a cobrar la pena máxima.

Hasta el final del primer tiempo, la jugada se comentó en diversas ocasiones durante la transmisión, aclarando los hechos y profundizando en una jugada que mantuvo el compromiso sin anotaciones después de 45 minutos.

América llegó matemáticamente calificado a los Cuartos de Final, mientras que Atlas deberá salir con puntos del Estadio Banorte para obtener su boleto y proclamarse como 8º (enfrentaría a Pumas) o -de ganar- en el 6º sitio, quedándose una noche en vilo y sin un rival definido para la Fiesta Grande que arrancará el sábado 2 de mayo.

BFG