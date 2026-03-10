Club de Futbol Monterrey: Información, historia, títulos y datos 

Apodo: Rayados, La Pandilla

Liga MX

Fundación: 28 de junio de 1945.

Ubicación: Monterrey, Nuevo León

Propietario: Grupo FEMSA

Entrenador: Nicolás Sánchez

Estadio: BBVA

El Monterrey fue creado el 28 de junio de 1945. El 19 de agosto consecuente el equipo hizo su debut en la Liga Mayor, con victoria sobre San Sebastián (1-0).

Después de una desaparición temporal, el club fue rescatado por el Dr. Carlos Canseco, al tiempo que su consolidación la encontró después de la década de los 60’. En la Ciudad de Monterrey, su popularidad se alzó y adoptó el mote de “La Pandilla”. Sin embargo, su era dorada ocurrió en tiempos modernos, con Víctor Manuel Vucetich en la dirección técnica.

Bajo el mando del Rey Midas, Monterrey ganó los torneos Apertura 2009 y Apertura 2010, mientras que se hizo de tres Concachampions (2011, 2012 y 2013); son el décimo club con más títulos de la Liga MX.

De igual modo ante los ojos del futbol internacional, los Rayados presumen un tercer lugar del Mundial de Clubes 2012.

En la última década, la inversión del equipo por jugadores de categoría internacional lo convirtieron en una de las plantillas más caras del futbol mexicano. Sergio Ramos, la más reciente estrella en militar con el Monterrey.

Títulos de Rayados

El primer título de liga lo consiguieron los Rayados de Monterrey en 1986, era de los torneos largos. Pero la segunda corona tardó en llegar.

Fue hasta el torneo Clausura 2003 que el club se hizo de su segundo título.

Los Rayados ostentan cinco títulos de liga en su historia (torneo corto de 1986, Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010 y Apertura 2019). En la categoría de Segunda División, el Monterrey logró los títulos del 1955-1956 y 1959-1960.

En títulos internacionales, el Monterrey tiene ganadas cinco Ligas de Campeones de la Concacaf y una Recopa Sudamericana.

Actualmente juegan de locales en el Estadio BBVA, situado en el municipio Guadalupe y comparten rivalidad con los Tigres de la UANL. Anteriormente su casa era el Tecnológico de Monterrey.

En el reconocimiento individual, el Monterrey tiene como a sus mejores anotadores: Rogelio Funes Mori (160), Humberto Suazo (121), Mario de Souza (96), Dorlan Pavon (88) y Aldo de Nigris (83).