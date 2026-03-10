Club Tijuana Xoloitzcuintles: información, historia, títulos y datos

Apodo: Xoloitzcuintles

Liga MX

Fundación: 14 de enero de 2007.

Ubicación: Tijuana, Baja California.

Propietario: Grupo Caliente

Entrenador: Sebastián Abreu

Estadio: Caliente

El Tijuana surge con la compra de la franquicia Guerreros de Tabasco de la Liga de Ascenso.

El Xolaje ganó la promoción a Primera División tras quedar campeón del Apertura 2010 del Ascenso, en una aguerrida pelea con el Irapuato (2-1).

La aparición de los Xolos de Tijuana, propiedad de Jorgealberto Hank, fue en el 2011.Sin embargo, su éxito fue inminente y en el Apertura 2012 bajo el mando del director técnico Antonio "Turco" Mohamed se coronó en el máximo circuito, superando 3-2 al Toluca.

En el plano internacional y tras el título, el Tijuana participó en la Copa Libertadores 2013 (octavos de final) y en la Liga de Campeones de la Concacaf 2013-2014 (cuartos de final).

Su mejor goleador ha sido Raúl Enríquez (81), mientras que el futbolista con más participaciones con la camiseta de los xolos es Juan Carlos Núñez (300 juegos).

Actualmente Gilberto Mora, mediocampista de 17 años, es la sensación de la Liga MX, por su debut con un año menos y la posibilidad de ser convocado a la Copa del Mundo 2026 por la Selección Mexicana.

Incluso el futuro inmediato de Mora vislumbra una histórica transacción del Tijuana, su representante y el mercado en España.