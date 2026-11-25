Raheem Sterling fue condenado a una pena de prisión de 12 meses en suspenso por conducción temeraria y posesión de seis cartuchos óxido nitroso (llamado gas de la risa) destinados a una inhalación indebida, después de haber sufrido un accidente con su Lamborghini el pasado 28 de mayo de 2026.

Además, el tribunal de Basingstoke indicó que el exdelantero del Manchester City realizará 100 horas de trabajos comunitarios y se le suspendió su permiso de conducir por un tiempo de 24 meses.

Raheem Sterling reconoció sus actos tras el accidente que tuvo en mayo de 2026 Reuters

La condena de Sterling va acompañada de un periodo de libertad condicional de 18 meses.

Sterling, de 31 años, reconoció sus actos, además de negarse a someterse a una prueba de detección.

El día del accidente, algunos automovilistas vieron al antiguo delantero del Manchester City inhalar una sustancia con ayuda de un globo mientras conducía su coche deportivo negro, haciendo eses por una autopista inglesa.

La condena a Raheem Sterling va acompañada de una libertad condicional de 18 meses Reuters

Por su parte, las imágenes de la cámara a bordo de la policía local mostraban a un Lamborghini negro cambiando de carril en varias ocasiones antes de chocar contra una barrera de hormigón. El accidente no involucró a ningún otro vehículo ni causó heridos.

¿QUÉ CAUSA EL ÓXIDO NITROSO?

La inhalación del gas, generalmente con la ayuda de globos de látex, provoca efectos neurológicos como trastornos del equilibrio.

Raheem Sterling disputó el Mundial 2022 de Qatar, dejando su registro con la selección de Inglaterra en 82 convocatorias.

En clubes, jugó para el Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal y Feyenoord.

Con información de AFP.