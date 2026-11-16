Rafael Márquez no se baja del barco. Pese a que la Selección Mexicana acumula cinco partidos sin conocer la victoria bajo su conducción, el entrenador aseguró que mantiene intacta su intención de continuar al frente del Tri

Después del fin de semana de pesadilla tras perder en Kingston, las redes ardieron con planes inciertos sobre que Antonio Mohamed, técnico del Toluca, estaría llegando al banquillo si es que las cosas no mejoran en la llave de cuartos de final ante Jamaica.

En medio de la espesura, Márquez salió al paso al asegurar que se visualiza por mucho tiempo como estratega nacional.

"SEGUIRÉ TRABAJANDO": RAFA MÁRQUEZ

“Seguiré trabajando e intentando, aquí y donde sea”, afirmó al reconocer que los resultados no han acompañado el proceso, pero insistió en que mantiene la confianza en que vendrán mejores momentos.

Rafael Marquez, durante un amistoso de la Selección Mexicana. Mexsport

“Me sigo viendo en la Selección”, sentenció.

El mensaje del técnico llega en un momento incómodo. La falta de triunfos ha aumentado la presión sobre su proyecto y obliga a México a responder de inmediato. Márquez apeló a una de las características que, según dijo, lo acompañaron durante su carrera como futbolista: la capacidad para competir bajo presión.

“Siempre jugué bajo presión”, recordó.

¿MÁRQUEZ TIENE PRESIÓN EN EL TRI?

Ahora esa presión se trasladó al banquillo. El propio Márquez reconoció que sabe perfectamente lo que implica ocupar la silla del entrenador nacional y que el margen de error comienza a reducirse.

México cayó 2-3 frente a Jamaica en Kingston durante los Cuartos de Final en la Nations League de Concacaf 2026-27. Mexsport

“Soy consciente de que estando en esta silla hay presión”, admitió.

Y frente a Jamaica no hay espacio para discursos banales. El partido, dejó claro, representa una obligación.

“Mañana es obligado ganar. Necesitamos esa victoria para poder clasificar, para que nos dé confianza, para seguir dando pasos adelante”, sostuvo.

EL PARTIDO ANTE JAMAICA ES A MORIR

Márquez resumió su postura con una palabra que marcó buena parte de su carrera: resiliencia. “Persistir, insistir y no desistir”, dijo.

Jesús Gallardo sufrió contra Jamaica MEXSPORT

El problema es que en la Selección los proyectos también se miden por resultados. Cinco partidos sin ganar ya pesan. Y ante Jamaica, más que una declaración de resistencia, Márquez necesita una respuesta en la cancha.