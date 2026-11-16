MONTERREY.-La Selección Mexicana tiene la posibilidad de corregir el rumbo, pero César Montes no quiso esconder lo ocurrido en Kingston. El defensa central reconoció que el equipo quedó lejos de la versión que se espera de ellos, sobre todo después de la imagen que se dejó en el Mundial.

“No fuimos dignos de representar a nuestra selección”, admitió al recordar la actuación de México en territorio jamaiquino recientemente.

La frase refleja el malestar dentro del vestidor después de un partido en el que el Tricolor dejó dudas, cometió errores y terminó complicándose una eliminatoria que ahora deberá resolver con mayor carácter.

“La responsabilidad es nuestra, sabemos cuando estamos bien y cuando estamos mal. El otro día no fuimos dignos de representar a nuestra selección, somos conscientes de ellos

¿Qué tiene qué hacer México para ganar?

México, sin embargo, todavía está a un paso de cambiar la historia. La diferencia es mínima y el equipo tiene claro que necesita responder en la cancha. Montes sabe que la autocrítica únicamente tendrá valor si se transforma en una reacción futbolística.

César Montes augura un cambio de actitud entre los jugadores mexicanos. Mexsport

“Estamos a un gol, queremos sacar esto adelante, son circunstancias diferentes y esperemos que sea una gran fiesta”, señaló.

El defensa también explicó que dentro del grupo ya hubo conversaciones para analizar los errores cometidos en Kingston. El trabajo de preparación incluyó una revisión detallada de lo sucedido, con la intención de evitar que los mismos problemas vuelvan a aparecer.

“Eso es lo que pasa dentro del campo y son errores puntuales, lo hemos platicado, hemos tenido sesión de video, el grupo está consciente de lo que se hizo mal o bien”, explicó.

Montes toma el liderazgo en el Tri

Montes dejó claro que la responsabilidad no puede recaer únicamente en los jóvenes o en quienes tienen menos experiencia. Los futbolistas con mayor recorrido deben asumir el liderazgo en un momento determinante.