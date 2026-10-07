En el Liverpool o en cualquier equipo, Gilberto Mora la romperá en Europa, vaticina Rafa Márquez 

Entre el amargo sabor de su cierre de gira por Estados Unidos, Rafael Márquez se dio tiempo de visualizar un buen panorama para Gilberto Mora, volante que cumplirá la mayoría de edad el próximo 14 de octubre.

¿'Morita' tiene lo necesario para cumplir las expectativas de un equipo top como Liverpool de Inglaterra?

"Creo que Gilberto tiene mucho talento, un gran futuro, hay que llevarlo, puede encajar en cualquier equipo", aseguró el seleccionador tras el supuesto seguimiento del conjunto de la Premier League.

Rafa Márquez añadió entre las virtudes de Gil Mora, clave para sobresalir en Europa, es la mentalidad.

"Y la mentalidad de querer triunfar, vaya a donde vaya Gilberto tendrá muchas oportunidades, podrá hacer una gran carrera", aseguró en conferencia tras la derrota por 2-0 con la Selección de Chile.

Gilberto Mora, con un valor de alrededor de 50mdd, acumula con la Selección Mexicana mayor 13 partidos y un gol. No jugó el tercer duelo contra Estados Unidos por precaución; sin embargo, su baja y vuelta al Club Tijuana fue confirmada antes del enfrentamiento con Chile.

En la gira de Fecha FIFA, estreno de Rafael Márquez como entrenador, Gilberto Mora solamente jugó 64 minutos ante Colombia (1-1); ante Perú (1-1) no salió de la banca de suplentes.

En la canasta de clubes interesados por sus servicios, de acuerdo con la última ventana de fichajes, Gilberto Mora también está en la mira del arsenal de Inglaterra; de los españoles Barcelona y Real Madrid, además del alemán Borussia Dortmund y del portugués Benfica.