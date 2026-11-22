La FIFA dará a conocer este lunes 23 de noviembre si la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica organizará la Copa del Mundo femenil de 2031. La decisión se anunciará durante el Congreso Extraordinario del organismo, en el que también se resolverá qué propuesta albergará la edición de 2035.

La reunión comenzará a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, y será presidida por Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, viajó a Zúrich para presenciar directamente la resolución sobre la posibilidad de que el país reciba por primera vez este torneo.

La candidatura de Norteamérica y el Caribe obtuvo una evaluación de 4.4 sobre 5 y cumplió con los requisitos mínimos para ser presentada a votación durante el congreso. La propuesta contempla sedes en cuatro países y busca organizar una edición que tendrá una ampliación en el número de participantes.

¿Qué estadios en México recibirían partidos del Mundial femenil?

La propuesta mexicana contempla cuatro ciudades para recibir encuentros de la Copa del Mundo de 2031: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Torreón. Cada una cuenta con un estadio incluido en el proyecto presentado ante el organismo rector del futbol internacional.

Los inmuebles propuestos para albergar partidos son:

Estadio Banorte: Ciudad de México.

Ciudad de México. Estadio BBVA: Monterrey.

Monterrey. Estadio Akron: Guadalajara.

Guadalajara. Territorio Santos Modelo: Torreón.

La candidatura también incluye 14 estadios en Estados Unidos, además del Estadio Nacional de San José, en Costa Rica, y el Estadio Nacional de Kingston, en Jamaica. De esta manera, la organización del campeonato estaría distribuida entre las cuatro naciones que integran la propuesta.

El Estadio BBVA es una de las sedes propuestas. Reuters

Un Mundial femenil con 48 selecciones

La edición de 2031 tendría una característica inédita para la competencia: sería la primera Copa del Mundo femenil con 48 selecciones participantes. Esta cantidad de equipos ya se estrenó en el Mundial varonil de 2026, que tuvo como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

La ampliación representa un cambio en las dimensiones del torneo y está contemplada dentro de la propuesta que será evaluada por la FIFA. En caso de ser elegida, México formaría parte de la organización de un campeonato con el mayor número de participantes en la historia de la competición femenil.

El Congreso Extraordinario también resolverá la candidatura para la Copa del Mundo femenil de 2035. La propuesta está integrada por Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, que buscan organizar conjuntamente esa edición.

Las dos decisiones se conocerán durante la misma reunión encabezada por Gianni Infantino. Para México, el resultado definirá si el país se incorpora por primera vez a la organización de una Copa Mundial femenil avalada por la FIFA.