La final del Apertura 2026 de la Liga MX podría disputarse durante las celebraciones navideñas. Si Toluca alcanza la serie por el título, el calendario del torneo se modificaría debido a su participación en la Copa Intercontinental de la FIFA, por lo que la ida se jugaría el 24 de diciembre y la vuelta el domingo 27.

Los Diablos Rojos, monarcas de la Copa de Campeones de la Concacaf, tienen programado su debut en el certamen internacional para el 9 de diciembre. Esa fecha coincide con el periodo en el que ya se habrían disputado las semifinales del futbol mexicano, pero su participación podría extenderse hasta mediados de mes.

La Liga MX contempla dos escenarios para la definición del campeonato. Si Toluca no llega a la final, la serie por el título se jugará en las fechas establecidas originalmente: 10 y 13 de diciembre. En cambio, si consigue avanzar, los partidos se recorrerán hasta Nochebuena y el 27 de diciembre.

Toluca modificaría las fechas de la final. MEXSPORT

El camino de Toluca en la Copa Intercontinental

El primer compromiso de los escarlatas será el 9 de diciembre frente al campeón de la Copa Libertadores de América, en el Estadio Jassim Bin Hamad de Doha, Qatar. Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina disputarán el título sudamericano el sábado 28 de noviembre y el ganador llegará al Derbi de las Américas.

En caso de superar ese encuentro, Toluca enfrentará al Mamelodi Sundowns FC de Sudáfrica el 12 de diciembre, también en el Estadio Jassim Bin Hamad. El partido corresponde a la semifinal del torneo y está identificado como la Challenger Cup.

Una victoria ante el equipo sudafricano llevaría a los Diablos a la final de la Copa Intercontinental, donde se medirían con el Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League. Ese encuentro está programado para el miércoles 16 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali, también en Doha.

Toluca es el campeón de la Copa de Campeones de Concacaf. MEXSPORT

Así se jugará la liguilla del Apertura 2026

Por ahora, los cuartos de final y las semifinales conservarán las fechas previstas. El calendario de la liguilla contempla las siguientes fechas:

Cuartos de final, ida: 25 y 26 de noviembre.

Cuartos de final, vuelta: 28 y 29 de noviembre.

Semifinales, ida: 2 y 3 de diciembre.

Semifinales, vuelta: 5 y 6 de diciembre.

Final, ida: 10 de diciembre.

Final, vuelta: 13 de diciembre.

La modificación únicamente se aplicaría si Toluca alcanza la última instancia. En ese escenario, la ida se disputaría el jueves 24 de diciembre y el partido definitivo sería el domingo 27.