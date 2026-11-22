El piloto español se proclamó campeón del mundo de MotoGP en el Gran Premio de Portugal, alcanzó 10 títulos mundiales en total su carrera y ocho en la categoría reina MotoGP, protagonizando una remontada marcada por las lesiones y la adversidad.

Marc Márquez volvió a escribir su nombre en la historia del motociclismo. El piloto español conquistó su octavo campeonato mundial de MotoGP durante el Gran Premio de Portugal, disputado en el circuito de Portimão, y alcanzó los diez títulos mundiales en su trayectoria profesional.

Con este resultado, el corredor de Ducati igualó la marca del legendario italiano Giacomo Agostini, quien también consiguió ocho campeonatos en la máxima categoría del motociclismo. De esta manera, Márquez reafirmó su lugar entre las figuras más importantes de este deporte.

La consagración llegó después de una carrera llena de tensión, en la que el español necesitaba finalizar entre los nueve primeros lugares para asegurar matemáticamente el campeonato. Aunque comenzó al frente de la competencia, perdió posiciones conforme avanzaron las vueltas y tuvo que administrar su ritmo para cumplir el objetivo.

Finalmente, Marc Márquez cruzó la meta en el octavo puesto, resultado suficiente para proclamarse campeón de MotoGP. La victoria de la carrera fue para el italiano Marco Bezzecchi, mientras que Jorge Martín y Raúl Fernández completaron el podio.

Marc Márquez superó las lesiones para conquistar MotoGP

El octavo campeonato de MotoGP tuvo un significado especial para el piloto español, quien enfrentó una temporada complicada por los problemas físicos y las lesiones. Durante el campeonato llegó a encontrarse a 102 puntos del líder, una diferencia que puso en riesgo sus aspiraciones de conquistar nuevamente el título.

Además, las complicaciones físicas lo obligaron a someterse a dos intervenciones quirúrgicas y perderse algunas competencias, circunstancias que representaron un obstáculo en su lucha por regresar a lo más alto de la clasificación.

Sin embargo, Márquez consiguió recuperarse y protagonizó una remontada histórica que cambió el rumbo de su temporada. Su experiencia, consistencia y capacidad para sumar resultados importantes le permitieron recortar distancias y recuperar el protagonismo en la pelea por el campeonato.

En la segunda mitad del calendario, el español consiguió importantes victorias que lo acercaron nuevamente al liderato. Así llegó al Gran Premio de Portugal con la posibilidad de asegurar el título, objetivo que cumplió a falta de una carrera para finalizar la temporada.

Marc Márquez amplía su legado en el motociclismo mundial

Después de asegurar el campeonato, Marc Márquez celebró junto a su equipo y reconoció el respaldo de sus seguidores, quienes lo acompañaron durante los momentos más complicados de su trayectoria deportiva.

Este nuevo título representa mucho más que una conquista deportiva: es el resultado de una temporada marcada por la recuperación, la perseverancia y el regreso a la élite del motociclismo mundial.

Con ocho campeonatos de MotoGP y diez títulos mundiales en total, Marc Márquez vuelve a colocarse entre los grandes referentes de la historia de las dos ruedas, al tiempo que amplía un legado que continúa dejando huella en el deporte internacional.